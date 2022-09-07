Вчені дали надію людям з діабетом: нове відкриття може перевернути життя залежних від інсуліну

Розроблена канадськими ученими форма препарату добре засвоюється і її можна приймати через рот

Для людей, які страждають на діабет, прийом інсуліну – малоприємна щоденна процедура, від якої залежить їхнє життя. Хочеш, не хочеш, а робиш собі уколи – до 4 на день. Можна обійтись і без них, якщо поставити інсулінову помпу, але це, по-перше, дорого, по-друге – носити на собі постійно додатковий прилад теж не так зручно, як хотілось би. Тому пошуки такої форми препарату, яка була би простою і зручною у використанні, тривають. І вчені Університету Британської Колумбії (Канада) твердять, що відчутно просунулись на шляху створення інсуліну для перорального прийому.

Як пише видання Science Daily, група дослідників під керівництвом професора Анубхава Пратап-Сінгха і його співавтора Йігуна Го випробувала на щурах нову форму ліків, яка практично повністю засвоювалась організмом тварин. Її відмінність у тому, що таблетку з гормоном не потрібно ковтати. Її необхідно помістити за щоку і дочекатись, поки вона повністю розчиниться.

Попередні спроби створити інсулін, який можна приймати через рот, зазнавали невдачі через те, що гормон, доставлений в організм через ковтання таблетки, не потрапляв у кров, а накопичувався у шлунку. Розроблена канадськими вченими форма практично на 100% потрапляє до печінки. Вона всмоктується через слизову оболонку щоки і не руйнується на шляху внутрішніх органів.

Ще одна перевага – гормон із розробленої канадійцями форми всмоктується досить швидко, приблизно за 30 хвилин після прийому інсулін уже починає діяти і його дія триває від двох до чотирьох годин. Для порівняння – ін’єкційний інсулін повністю вивільняється за 30-120 хвилин. Традиційна таблетована форма при цьому вимагала прийому збільшеної приблизно 5 разів, порівняно з уколом, дози, а діяти починала за 2-4 години. Що одночасно і занадто повільно, і неефективно з точки зору витрат речовини.

В разі, якщо розроблена канадійцями форма інсуліну пройде успішні випробування на людях, вона може повністю витіснити ін’єкційні препарати, адже буде не тільки зручнішою, але й дешевшою у виробництві. До того же не потребуватиме додаткових засобів, таких як одноразові шприці, а ще її не треба буде зберігати у холоді.

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