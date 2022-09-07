Ученые дали надежду людям с диабетом: новое открытие может перевернуть жизнь зависимых от инсулина

Разработанная канадскими учеными форма препарата хорошо усваивается и ее можно принимать через рот

Для людей, страдающих диабетом, прием инсулина – малоприятная ежедневная процедура, от которой зависит их жизнь. Хочешь, не хочешь, а делаешь себе уколы – до 4 в день. Можно обойтись и без них, если поставить инсулиновую помпу, но это, во-первых, дорого, во-вторых – носить на себе постоянно дополнительный прибор тоже не так удобно, как хотелось бы. Поэтому поиски такой формы препарата, которая была бы простой и удобной в использовании, продолжаются. Ученые Университета Британской Колумбии (Канада) утверждают, что ощутимо продвинулись на пути создания инсулина для перорального приема.

Как пишет издание Science Daily, группа исследователей под руководством профессора Анубхава Пратап-Сингха и его соавтора Йигуна Го испытала на крысах новую форму лекарства, которая практически полностью усваивалась организмом животных. Ее отличие в том, что таблетку с гормоном не нужно глотать. Ее необходимо поместить за щеку и дождаться, пока она полностью растворится.

Предыдущие попытки создать инсулин, который можно принимать через рот, терпели неудачу из-за того, что гормон, доставленный в организм путем проглатывания таблетки, не попадал в кровь, а накапливался в желудке. Разработанная канадскими учеными форма практически на 100% попадает в печень. Она всасывается через слизистую щеки и не разрушается на пути к внутренним органам.

Еще одно преимущество – гормон из разработанной канадцами формы всасывается довольно быстро, примерно через 30 минут после приема инсулин уже начинает действовать и его действие длится от двух до четырех часов. Для сравнения – инъекционный инсулин полностью высвобождается через 30-120 минут. Традиционная таблетированная форма при этом требовала приема увеличенной примерно 5 раз по сравнению с уколом дозы, а действовать начинала через 2-4 часа. Что одновременно и слишком медленно, и неэффективно с точки зрения расхода вещества.

В случае, если разработанная канадцами форма инсулина пройдет успешные испытания на людях, она может полностью вытеснить инъекционные препараты, ведь будет не только более удобной, но и более дешевой в производстве. К тому же для нее потребуются дополнительные средства, такие как одноразовые шприцы, а еще ее не нужно будет хранить в холоде.

Как сообщал "Телеграф", американские ученые разработали новый способ чистки зубов – без зубной пасты, зато с помощью нанороботов.