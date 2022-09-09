Вчені знайшли секрет людського розуму? Генетики розповіли про важливе відкриття

Ген, який, імовірно, дав людям великий і розвинений мозок, має лише одну відмінність від неандертальського варіанту

Поки одні учені намагаються створити штучний інтелект, максимально наближений до людського, інші дослідники пробують з’ясувати саму природу розуму на генетичному рівні. Зокрема вивчають, що могло призвести до досить швидкого за еволюційними мірками збільшення і ускладнення мозку виду homo sapiens, до якого належать усі сучасні люди. Саме розвиток інтелекту вважають чи не ключовим фактором виживання конкретно нашого виду людей, а не, наприклад, неандертальців.

Як пише видання Nature, учені виділили ген, мутація якого, можливо, і призвела до розвитку мозку та, відповідно, інтелекту homo sapiens. Повідомляється, що співробітники Інституту молекулярно-клітинної біології та генетики ім. Макса Планка у Дрездені (Німеччина), знайшли одну-єдину відмінність у людському та неандертальському варіантах гена TKTL1. Досліджували також геноми нелюдиноподібних мавп – у них цей варіант збігався з неандертальським. Як розповіли нейробіологи Аннелін Пінсон та Віланд Хаттнер, саме цей ген відповідальний за кодування білка, який проявляє активність у період розвитку мозку зародка. І схоже, що ця відмінність могла відіграти ключову роль в еволюції мозку.

Для перевірки гіпотези людський варіант цього гена вживили мишам та тхорам. З’ясувалось, що ембріони тварин із цим геном розвивали значно більше клітин-попередників, з яких потім формується неокортекс – найновіша еволюційно частина кори головного мозку, відповідальна за когнітивні здібності та такі складні задачі, як мовлення, мислення, сенсорне сприйняття, тощо. І навпаки, при вживленні неандертальського варіанту в штучно вирощений зі стовбурових клітин органоїд людського мозку, він формував менше таких клітин-попередників.

Скептики твердять, що ця гіпотеза ще має пройти дослідження на ширшому діапазоні варіантів людського геному. Однак невролог Арнольд Крігстайн із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско впевнений, що це відкриття уже проливає нове світло на еволюцію людини. "Це дивовижно важливий ген", — каже Крігстайн.

Як повідомляв "Телеграф", канадські учені розробили такий варіант інсуліну, який не потребує уколів і може вживатись у формі таблеток.