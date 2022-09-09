Ученые нашли секрет человеческого разума? Генетики рассказали о важном открытии

Ген, который, вероятно, дал людям большой и развитый мозг, имеет лишь одно отличие от неандертальского варианта

Пока одни ученые пытаются создать искусственный интеллект, максимально приближенный к человеческому, другие исследователи пытаются выяснить саму природу разума на генетическом уровне. В частности, изучают, что могло привести к довольно быстрому по эволюционным меркам увеличению и усложнению мозга вида homo sapiens, к которому относятся все современные люди. Именно развитие интеллекта считают едва ли не ключевым фактором выживания конкретно нашего вида людей, а не, например, неандертальцев.

Как пишет издание Nature, ученые выделили ген, мутация которого, возможно, и привела к развитию мозга и соответственно интеллекта homo sapiens. Сообщается, что сотрудники Института молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене (Германия), нашли одно-единственное отличие в человеческом и неандертальском вариантах гена TKTL1. Исследовали также геномы нечеловекоподобных обезьян – у них этот вариант совпадал с неандертальским. Как рассказали нейробиологи Аннелин Пинсон и Виланд Хаттнер, именно этот ген ответственен за кодирование белка, проявляющего активность в период развития мозга зародыша. И похоже, что это отличие могло сыграть ключевую роль в эволюции мозга.

Для проверки гипотезы человеческий вариант этого гена вживили мышам и хорькам. Выяснилось, что эмбрионы животных с этим геном развивали гораздо больше клеток-предшественников, из которых затем формируется неокортекс – новейшая эволюционно часть коры головного мозга, ответственная за когнитивные способности и такие сложные задачи, как речь, мышление, сенсорное восприятие и т.д. И наоборот, при вживлении неандертальского варианта в искусственно выращенный из стволовых клеток органоид человеческого мозга, он формировал меньше таких клеток-предшественников.

Скептики утверждают, что эта гипотеза еще должна пройти исследование на более широком диапазоне вариантов человеческого генома. Однако невролог Арнольд Кригстайн из Калифорнийского университета в Сан-Франциско уверен, что это открытие уже проливает новый свет на эволюцию человека. "Это удивительно важный ген", — говорит Кригстайн.

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