Стив Джобс и Брюс Ли в наши дни: нейросеть показала, как бы знаменитости выглядели сейчас

Турецкий художник поставил перед искусственным интеллектом необычную задачу

Поклонники многих знаменитостей часто высказывают сожаление о том, что их кумиры рано ушли из жизни, ведь могли бы продолжить радовать публику своим творчеством и мастерством.

Специально для таких "сожалеющих" фанатов турецкий художник Альпер Есилташ решил изготовить изображение обожаемых ими персонажей, показав, как бы они выглядели, доживи до наших дней.

Для этого он использовал искусственный интеллект.

Серию изображений автор озаглавил названием As If Nothing Happened ("Если бы ничего не случилось"). Открывает коллекцию Стив Джобс в знаменитой чёрной водолазке — на заднем плане виден фрагмент презентации Apple с легендарной фразой One more thing. Экс-глава Apple умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.

Стив Джобс

При помощи ИИ художник сгенерировал изображения и других покинувших этот мир знаменитостей, чтобы увидеть, как бы они выглядели в настоящее время.

Брюс Ли

Какой нейросетью пользовался Есилтас, и насколько был задействован в создании снимков искусственный интеллект, не уточняется.

Джон Леннон

Более подробно с работой художника можно ознакомиться в его блоге и в Instagram — часть изображений в них представлена в высоком разрешении.

Фредди Меркьюри

Элвис Пресли

Напомним, что после смерти многих звезд их дело продолжили потомки, которые помогают совершенствовать изделия, которые производит та же Apple и другие компании.