Дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14

Девушка не видит разницы между новой моделью и ее предшественниками

Несмотря на все "передовые характеристики" нового iPhone 14, дочь Стива Джобса Ева — модель и профессиональная наездница, высмеяла новые смартфоны Apple в своем аккаунте в соцсети.

Об этом сообщает издание Gadgets 360.

В своем Instagram 24-летняя Ева Джобс опубликовала пост, на котором выложила интернет-мем с изображением мужчины, держащего в руках новую рубашку, которая очень похожа на ту, в которую он одет.

Пост Евы Джобс

"Я перехожу с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего мероприятия Apple", — гласит подпись под картинкой. Другими словами: попробуйте найти хоть какие-то отличия.

Напомним, что представленные 7 сентября iPhone 14 и 14 Plus получили минорное обновление по сравнению с предыдущими устройствами Apple. Флагманские аппараты iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вышли с новым экраном и вырезом, более мощным чипом, улучшенной камерой.