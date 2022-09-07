Apple готовится представить новые iPhone 14: где и когда смотреть презентацию

Информация о многих новинках уже доступна в сети, однако интрига все еще сохраняется

Компания Apple по своей старой традиции ежегодно проводит презентацию новинок на вторую или третью неделю сентября. В этом же году они решили провести ее 7 числа, и в этом году ценителям "яблочной" техники покажут сразу несколько интересных новинок.

Стоит отметить, что на официальном канале компании в YouTube уже появилась ссылка на трансляцию с обратным отчетом, на котором указано, что презентация начнется в 20:00 по Киевскому времени.

Предварительно известно, что в этом году фанатам покажут смартфон iPhone 14 сразу в четырех модификациях, а согласно данным инсайдеров, эта модель получит самые большие изменения за последние годы.

Также будут представлены умные часы Apple Watch 8 сразу в трех вариантах и на обновленной платформе WatchOS 9.

Ожидается демонстрация и нового неттопа Mac Mini, в котором создатели решили отказаться от процессоров Intel в пользу новых чипов M1

Информаторы также сообщают, что после выхода обновленного чипа М2 его получат планшеты iPad Pro 2022, которые тоже должны быть показаны в этом году.

Также ожидается демонстрация новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 поколения.

Не исключено, что компания готовит и несколько сюрпризов. Так по сети ходили слухи о том, что Apple готовит показать iMac, Apple Glasses или очки смешанной реальности Apple VR, однако подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в мае этого года компания объявила о прекращении производства по праву легендарного гаджета — музыкального плеера iPod, который появился на рынке техники более 20 лет назад.