Apple готується представити нові iPhone 14: де і коли дивитися презентацію

Інформація про багато новинок вже доступна в мережі, проте інтрига все ще зберігається

Компанія Apple за своєю старою традицією щорічно проводить презентацію новинок на другий чи третій тиждень вересня. Цього ж року вони вирішили провести її 7 числа, і цього року поціновувачам "яблучної" техніки покажуть одразу кілька цікавих новинок.

Варто зазначити, що на офіційному каналі компанії в YouTube вже з’явилося посилання на трансляцію зі зворотним звітом, де зазначено, що презентація розпочнеться о 20:00 за Київським часом.

Попередньо відомо, що цього року фанатам покажуть смартфон iPhone 14 одразу у чотирьох модифікаціях, а згідно з даними інсайдерів, ця модель отримає найбільші зміни за останні роки.

Також буде представлено розумний годинник Apple Watch 8 відразу в трьох варіантах і на оновленій платформі WatchOS 9.

Очікується демонстрація і нового неттопа Mac Mini, в якому творці вирішили відмовитися від процесорів Intel на користь нових чіпів M1

Інформатори також повідомляють, що після виходу оновленого чіпа М2 його отримають планшети iPad Pro 2022, які також мають бути показані цього року.

Також очікується демонстрація нових бездротових навушників AirPods Pro 2 покоління.

Не виключено, що компанія готує кілька сюрпризів. Так мережею ходили чутки про те, що Apple готує показати iMac, Apple Glasses або окуляри змішаної реальності Apple VR, проте підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, у травні цього року компанія оголосила про припинення виробництва з права легендарного гаджета — музичного плеєра iPod, який з’явився на ринку техніки понад 20 років тому.