Прощай епоха: компанія Apple припиняє випуск легендарного гаджета через 20 років

Музичний плеєр буде доступний, поки є запаси.

У вівторок, 10 травня, компанія Apple, якій раніше довелося скоротити виробництво iPhone, оголосила про припинення виробництва по праву легендарного гаджета — музичного плеєра iPod, який з’явився на ринку техніки понад 20 років тому.

Про це рішення компанія написала на своєму офіційному сайті.

"Сьогодні дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід у всі наші продукти, від iPhone до Apple Watch та HomePod mini, а також у Mac, iPad та Apple TV. А Apple Music забезпечує найкращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового звуку — немає кращого способу насолоджуватися, відкривати для себе та насолоджуватися музикою" — сказав Грег Джосвіак, старший віцепрезидент Apple з міжнародного маркетингу.

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Зазначимо, що перший плеєр iPod з’явився восени 2001 року, і за 20 років на ринку він став найпопулярнішим пристроєм для прослуховування музики. Однак через те, що сучасні смартфони вже можуть повністю замінити музичний плеєр, інтерес до iPod впав. Цілком можливо, це також стало однією з причин припинення виробництва плеєрів.

Охочі ще зможуть придбати iPod touch на сайті та в магазинах Apple Store, поки товар буде в наявності.

Еволюція iPod за 20 років

Музичний плеєр компанії Apple був уперше представлений у жовтні 2001 року. Плеєр iPod випускався у кількох версіях: класичний, Nano, Shuffle та Touch. Перша оригінальна модель з механічним колесом прокручування та інтерфейсом FireWire діяла лише як портативний музичний плеєр.

Варто відзначити, що поява iPod змінила музичну індустрію і внесла величезний внесок для того, щоб зробити Apple однією з найуспішніших компаній у світі.

Оригінальний iPod, представлений 23 жовтня 2001 року, був першим MP3-плеєром, що вміщав 1000 пісень, і мав 10-годинну батарею в компактному корпусі вагою 6,5 унції – 180 грамів.

Нова модель iPod mini, представлена через три роки — 20 лютого 2004 року, об’єднала у собі всі найкращі функції плеєра в зменшеному корпусі вагою всього 3,6 унції — 100 грамів.

Модель iPod nano (2-го покоління), яка з’явилася на ринку 25 вересня 2006 р., вже відрізнялася від своїх попередників тонким дизайном, яскравими дизайнами та кольоровим дисплеєм. Також його робота тривала до 24 години автономної роботи, а розмір сховища збільшився до 2000 пісень.

iPod touch, представлений 5 вересня 2007, отримав 3,5-дюймовий широкоекранний дисплей і революційний інтерфейс Multi-Touch.

Новий iPod nano (7-го покоління), випущений 12 вересня 2012 року, став найтоншим iPod в історії музичного плеєра (всього 5,4 мм) і був оснащений 2,5-дюймовим дисплеєм Multi-Touch.

iPod shuffle (4-го покоління) з’явився на ринку 15 липня 2015 р. Гаджет працював до 15 годин, мав 2 ГБ пам’яті для сотень пісень та кнопку VoiceOver для прослуховування назви пісні, назви плейлиста або стану акумулятора.

Остання модель плеєра — iPod touch (7-го покоління), який був представлений 28 травня 2019, був оснащений чіпом A10 Fusion, що забезпечує можливість доповненої реальності та груповим FaceTime, а розмір сховища було збільшено до 256 ГБ пам’яті.

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