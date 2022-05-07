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Як правильно заряджати смартфон вперше

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Анна Барабан Анна Барабан
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Під час експлуатації смартфона заряд необхідно тримати в діапазоні між 30 та 80%
Під час експлуатації смартфона заряд необхідно тримати в діапазоні між 30 та 80%

Продовжити термін служби батареї можна, якщо її правильно заряджати

Щоб "термін придатності" нового телефону був набагато більшим і довшим, потрібно з першого дня покупки "піклуватися" про нього та його акумулятор. Ми вже писали, як правильно ставити свій телефон на зарядку, щоб не зіпсувати батарею, а тепер розповідаємо, що можна і не можна робити під час першої зарядки гаджета.

Як правильно проводити першу зарядку нового смартфона, щоб не зашкодити акумулятору, пише axeum.ru.

Як правильно заряджати телефон вперше

  • Смартфон не слід відразу ставити на зарядку.
  • Категорично заборонено садити батарею "у нуль".
  • Перша зарядка має бути виконана до 100%.
  • Користуватися можна лише оригінальною зарядкою.
  • Не варто використовувати шнур від старого смартфона, а також заряджати через розетку USB, за допомогою бездротової зарядки або від комп’ютера.
  • Смартфон потрібно вимкнути одразу після досягнення 100%.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.

Теги:
#Смартфон #Акумулятор
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