Як правильно заряджати смартфон вперше

Продовжити термін служби батареї можна, якщо її правильно заряджати

Щоб "термін придатності" нового телефону був набагато більшим і довшим, потрібно з першого дня покупки "піклуватися" про нього та його акумулятор. Ми вже писали, як правильно ставити свій телефон на зарядку, щоб не зіпсувати батарею, а тепер розповідаємо, що можна і не можна робити під час першої зарядки гаджета.

Як правильно проводити першу зарядку нового смартфона, щоб не зашкодити акумулятору, пише axeum.ru.

Як правильно заряджати телефон вперше

Смартфон не слід відразу ставити на зарядку.

Категорично заборонено садити батарею "у нуль".

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Перша зарядка має бути виконана до 100%.

Користуватися можна лише оригінальною зарядкою.

Не варто використовувати шнур від старого смартфона, а також заряджати через розетку USB, за допомогою бездротової зарядки або від комп’ютера.

Смартфон потрібно вимкнути одразу після досягнення 100%.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.