Як правильно заряджати смартфон вперше
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Продовжити термін служби батареї можна, якщо її правильно заряджати
Щоб "термін придатності" нового телефону був набагато більшим і довшим, потрібно з першого дня покупки "піклуватися" про нього та його акумулятор. Ми вже писали, як правильно ставити свій телефон на зарядку, щоб не зіпсувати батарею, а тепер розповідаємо, що можна і не можна робити під час першої зарядки гаджета.
Як правильно проводити першу зарядку нового смартфона, щоб не зашкодити акумулятору, пише axeum.ru.
Як правильно заряджати телефон вперше
- Смартфон не слід відразу ставити на зарядку.
- Категорично заборонено садити батарею "у нуль".
- Перша зарядка має бути виконана до 100%.
- Користуватися можна лише оригінальною зарядкою.
- Не варто використовувати шнур від старого смартфона, а також заряджати через розетку USB, за допомогою бездротової зарядки або від комп’ютера.
- Смартфон потрібно вимкнути одразу після досягнення 100%.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.
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