Які речі небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном і чому

Ці поради допоможуть вам продовжити життя вашому смартфону

У сучасному світі напевно мало хто уявляє собі життя без мобільного телефону. Однак часто люди забувають, що якщо не "доглядати" за своїм гаджетом, то він може зламатися.

Попри те, що більшість сучасних смартфонів захищені від вологи та ударів, вони на диво вразливі до будь-яких механічних пошкоджень. Щоб не носити свій смартфон у ремонт, потрібно пам’ятати про запобіжні заходи при використанні гаджетів.

Про те, які речі не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном, інформує Ukr.Media.

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Які речі не можна класти біля смартфона:

Металеві предмети. Якщо ви не бажаєте подряпати екран вашого телефону ключами від будинку, то краще класти ці речі в різні кишені або відділення в сумці.

Якщо ви не бажаєте подряпати екран вашого телефону ключами від будинку, то краще класти ці речі в різні кишені або відділення в сумці. Паперові гроші. Гроші, поміщені в чохол зі смартфоном, заважають тепловиділенню гаджета і призводять до перегріву пристрою. Крім того, на грошах є багато мікробів, які також накопичують бруд на смартфоні.

Гроші, поміщені в чохол зі смартфоном, заважають тепловиділенню гаджета і призводять до перегріву пристрою. Крім того, на грошах є багато мікробів, які також накопичують бруд на смартфоні. Пластикові картки. Магнітні смуги на платіжних картках під час зберігання поруч із телефоном розмагнічуються. Також при постійному витягуванні телефону з кишені або сумки, де поруч лежить картка, може призвести до того, що вона випаде та загубиться.

Магнітні смуги на платіжних картках під час зберігання поруч із телефоном розмагнічуються. Також при постійному витягуванні телефону з кишені або сумки, де поруч лежить картка, може призвести до того, що вона випаде та загубиться. Помада . Часто упаковки жіночої помади закриваються на магніт, що може впливати на сигнал мобільного телефону.

. Часто упаковки жіночої помади закриваються на магніт, що може впливати на сигнал мобільного телефону. Їжа. Різні снеки або батончики не варто класти біля телефону, щоб не зіпсувати його вигляд. На додаток, бруд від продуктів може потрапити роз’єм для зарядки або навушників, через що робота смартфона буде порушена.

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