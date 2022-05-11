Прощай эпоха: компания Apple прекращает выпуск легендарного гаджета спустя 20 лет

Музыкальный плеер будет доступен, пока есть запасы.

Во вторник, 10 мая, компания Apple, которой ранее пришлось сократить производство iPhone, объявила о прекращении производства по праву легендарного гаджета — музыкального плеера iPod, который появился на рынке техники более 20 лет назад.

Об этом решении компания написала на своем официальном сайте.

"Сегодня дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного звука — нет лучшего способа наслаждаться, открывать для себя и наслаждаться музыкой" — сказал Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу.

Читайте также: Категория Технологии Что делать если iPhone постоянно разряжается: как продлить жизнь смартфона Если знать маленькую хитрость, то можно снизить расход батареи iphone в несколько раз.

Отметим, что первый плеер iPod появился осенью 2001-го года, и за 20 лет на рынке он стал самым популярным устройством для прослушивания музыки. Однако из-за того, что современные смартфоны уже полностью могут заменить музыкальный плеер, интерес к iPod упал. Вполне возможно, это также стало одной из причин прекращения производства плееров.

Желающие еще смогут приобрести iPod touch на сайте и в магазинах Apple Store, пока товар будет в наличии.

Эволюция iPod за 20 лет

Музыкальный плеер компании Apple был впервые представлен в октябре 2001 года. Плеер iPod выпускался в нескольких версиях: классический, Nano, Shuffle и Touch. Первая оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер.

Стоит отметить, что появление iPod изменило музыкальную индустрию и внесло огромный вклад для того, чтобы сделать Apple одной из самых успешных компаний в мире.

Оригинальный iPod, представленный 23 октября 2001 года, был первым MP3-плеером, вмещавшим 1000 песен, и имеющих 10-часовую батарею в компактном корпусе весом 6,5 унции — 180 граммов.

Новая модель iPod mini, представленная спустя три года — 20 февраля 2004 года, объединила в себе все лучшие функции плеера в уменьшенном корпусе весом всего 3,6 унции — 100 граммов.

Модель iPod nano (2-го поколения), которая появилась на рынке 25 сентября 2006 г., уже отличалась от своих предшественников тонким дизайном, яркими расцветками и цветным дисплеем. Также его работа продлилась до 24 часов автономной работы, а размер хранилища увеличился до 2000 песен.

iPod touch, представленный 5 сентября 2007 года, получил 3,5-дюймовый широкоэкранный дисплей и революционный интерфейс Multi-Touch.

Новый iPod nano (7-го поколения), который был выпущен 12 сентября 2012 года, стал самым тонким iPod в истории музыкального плеера (всего 5,4 мм) и был оснащен 2,5-дюймовым дисплеем Multi-Touch.

iPod shuffle (4-го поколения) появился на рынке 15 июля 2015 г. Гаджет работал до 15 часов, имел 2 ГБ памяти для сотен песен и кнопку VoiceOver для прослушивания названия песни, названия плейлиста или состояние аккумулятора.

Последняя модель плеера — iPod touch (7-го поколения), который был представлен 28 мая 2019 года, был оснащен чипом A10 Fusion, обеспечивающим возможность дополненной реальности и групповым FaceTime, а размер хранилища был увеличен до 256 ГБ памяти.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно заряжать мобильный телефон впервые после покупки. А также, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.