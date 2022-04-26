Какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном и почему

Эти советы помогут вам продлить жизнь вашему смартфону

В современном мире наверняка мало кто представляет себе жизнь без мобильного телефона. Однако часто люди забывают, что если не "ухаживать" за своим гаджетом, то он может сломаться.

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов защищены от влаги и ударов, однако они удивительно уязвимые к любым механическим повреждениям. Чтобы не носить свой смартфон в ремонт, нужно помнить о мерах предосторожности при использовании гаджетов.

О том, какие вещи не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном информирует Ukr.Media.

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Какие вещи нельзя класть возле смартфона:

Металлические предметы. Если вы не хотите поцарапать экран вашего телефона ключами от дома, то лучше класть эти вещи в разные карманы или отделения в сумке.

Если вы не хотите поцарапать экран вашего телефона ключами от дома, то лучше класть эти вещи в разные карманы или отделения в сумке. Бумажные деньги. Деньги, помещенные в чехол со смартфоном, мешают тепловыделению гаджета и приводят к перегреву устройства. Кроме того, на деньгах есть много микробов, которые также скапливают грязь на смартфоне.

Деньги, помещенные в чехол со смартфоном, мешают тепловыделению гаджета и приводят к перегреву устройства. Кроме того, на деньгах есть много микробов, которые также скапливают грязь на смартфоне. Пластиковые карты. Магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном вытаскивании телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, может привести к тому, что она выпадет и потеряется.

Магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном вытаскивании телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, может привести к тому, что она выпадет и потеряется. Помада . Часто упаковки женских помад закрываются на магнит, что может влиять на сигнал мобильного телефона.

. Часто упаковки женских помад закрываются на магнит, что может влиять на сигнал мобильного телефона. Еда. Различные снеки или батончики не стоит класть возле телефона, чтобы не испортить его внешний вид. Более того, грязь от продуктов может попасть разъем для зарядки или наушников, из-за чего работа смартфона будет нарушена.

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