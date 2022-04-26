Укр

Какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном и почему

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
193
Какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном и почему Новость обновлена 26 апреля 2022, 16:49

Эти советы помогут вам продлить жизнь вашему смартфону

В современном мире наверняка мало кто представляет себе жизнь без мобильного телефона. Однако часто люди забывают, что если не "ухаживать" за своим гаджетом, то он может сломаться.

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов защищены от влаги и ударов, однако они удивительно уязвимые к любым механическим повреждениям. Чтобы не носить свой смартфон в ремонт, нужно помнить о мерах предосторожности при использовании гаджетов.

О том, какие вещи не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном информирует Ukr.Media.

Какие вещи нельзя класть возле смартфона:

  • Металлические предметы. Если вы не хотите поцарапать экран вашего телефона ключами от дома, то лучше класть эти вещи в разные карманы или отделения в сумке.
  • Бумажные деньги. Деньги, помещенные в чехол со смартфоном, мешают тепловыделению гаджета и приводят к перегреву устройства. Кроме того, на деньгах есть много микробов, которые также скапливают грязь на смартфоне.
  • Пластиковые карты. Магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном вытаскивании телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, может привести к тому, что она выпадет и потеряется.
  • Помада. Часто упаковки женских помад закрываются на магнит, что может влиять на сигнал мобильного телефона.
  • Еда. Различные снеки или батончики не стоит класть возле телефона, чтобы не испортить его внешний вид. Более того, грязь от продуктов может попасть разъем для зарядки или наушников, из-за чего работа смартфона будет нарушена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "продлить" время жизни батареи на смартфоне.

Теги:
#Мобильный телефон #Смартфон
мария захарова
Новости России
у путина испугались заявления насчет ударов по россии и пригрозили в ответ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
мария захарова
у путина испугались заявления насчет ударов по россии и пригрозили в ответ
Дата публикации
Категория
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
Дата публикации
Категория
ВСУ
Мы поддержим: Британия намекнула, что Украине стоит вернуть Донбасс и Крым
Дата публикации
Категория
В Бердянске теперь очереди за самым необходимым
Пытаются вернуть город в СССР: в сети рассказали о жизни Бердянска в оккупации (фото)
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением