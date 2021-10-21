Не хватает компонентов: продукция Apple может стать дефицитом

Компания Apple уже сократила производство iPhone

Инвестиционные банки JPMorgan и Needham не прогнозируют в первом квартале 2022 ничего хорошего для компании Apple — выручка от продажи iPhone существенно упадет.

Как сообщает Reuters, в первом квартале 2022 финансового года JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов. В годовом исчислении эта сумма падения составит 4%.

В то же время банк Needham прогнозирует, что в четвертом квартале текущего года продажи айфонов снизятся на 10 миллионов из-за того, что могут быть проблемы с поставками и нехваткой чипов, необходимых для их производства.

Стоит отметить, что Bloomberg сообщало о проблемах в компании Apple. В том числе и тот факт, что они сократили свой первоначальный прогноз выпуска iPhone 13 на 11% — с 90 до 80 млн штук к концу 2021 года.

Это связано с тем, что для производства iPhone не хватает некоторых компонентов: микросхем управления питанием дисплея, сенсоров Face ID, контроллеров USB и некоторых других элементов.

На данный момент в компании заявляют, что они делают все возможное, чтобы избежать задержек, однако уже сейчас средний срок поставки iPhone 13 Pro и Pro Max достигает 4-5 недель.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине в субботу, 9 октября, привезли первую партию смартфонов iPhone 13. Они стали первой официальной поставкой продукции компании Apple.