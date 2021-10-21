Не вистачає компонентів: продукція Apple може стати дефіцитом

Компанія Apple вже скоротила виробництво iPhone

Інвестиційні банки JPMorgan і Needham не прогнозують у першому кварталі 2022 року нічого хорошого для компанії Apple — виручка від продажу iPhone суттєво впаде.

Як повідомляє Reuters, у першому кварталі 2022 фінансового року JPMorgan знизив прогноз виручки від iPhone до 63 мільярдів доларів. У річному еквіваленті ця сума падіння складе 4%.

У той же час банк Needham прогнозує, що у четвертому кварталі поточного року продаж айфонів знизиться на 10 мільйонів через те, що можуть бути проблеми з поставками і браком чіпів, необхідних для їх виробництва.

Варто зазначити, що Bloomberg повідомляло про проблеми у компанії Apple. Зокрема і той факт, що вони скоротили свій початковий прогноз випуску iPhone 13 на 11% – з 90 до 80 млн штук до кінця 2021 року.

Це пов’язано з тим, що для виробництва iPhone не вистачає деяких компонентів: мікросхем керування живленням дисплея, сенсорів Face ID, контролерів USB та деяких інших елементів.

На даний момент у компанії заявляють, що вони роблять все можливе, аби уникнути затримок, однак вже зараз середній термін поставки iPhone 13 Pro і Pro Max досягає 4-5 тижнів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україну в суботу, 9 жовтня, привезли першу партію смартфонів iPhone 13. Вони є першою офіційною поставкою продукції компанії Apple.