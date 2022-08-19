Стала відома дата презентації iPhone 14

Шанувальникам техніки Apple покажуть новий "айфон" і "розумний" годинник

На відміну від любителів гаджетів на Android компанія Apple оновлює модельну лінійку не так часто, тому кожна презентація нових моделей проходить з великою помпою і перетворюється на справжнє шоу.

Черговий показ "яблучної" техніки заплановано на 7 вересня і пройде в онлайн-форматі, передає Bloomberg.

Самі ж продажі нових девайсів розпочнуться з 16 вересня.

За інформацією агентства, "спадкоємці Джобса" покажуть чотири моделі iPhone 14:

iPhone 14 і 14 Max — базові моделі з екранами 6,1 "і 6,7" і "чубчиками".

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max — флагмани з екранами 6,1" і 6,7" і отворами під селфі-камеру та датчики Face ID.

Згідно з інформацією джерел агентства, ці пари гаджетів будуть відрізнятися не тільки дисплеями і камерами, але й процесорами — на новому чіпі A16 працюватимуть тільки Pro-версії.

Крім смартфонів того ж дня, 7 вересня Apple представить і годинник Watch Series 8. Одна з їхніх версій матиме посилений корпус та функції для любителів активного відпочинку та екстремальних видів спорту. На жаль, вартість у них буде, як повноцінних iPhone.

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