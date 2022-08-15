Як на телефоні зробити стандартний браузер: докладні інструкції для користувачів

Для зручності користування телефоном можна самостійно вибрати, встановити та змінити браузер за промовчанням на Android, щоб відкривати через нього посилання.

Стандартно сайти, різні посилання, сторінки соціальних мереж на Android телефоні відкриваються певним браузером, який встановлено за замовчуванням. Однак за бажання користувачі можуть самі змінювати веббраузер, вибирати найбільш зручний на свій розсуд і перевагу.

"Телеграф" у своїй статті розповість, як самостійно вибрати та встановити браузер за замовчуванням на телефоні.

Що таке браузер за замовчуванням на мобільних телефонах

Браузер на телефоні або іншому пристрої є програмою, яка відкриває і дозволяє переглядати безліч вебсторінок і працювати в інтернеті. Найбільш популярні браузери — Google Chrome, Samsung Internet, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox for mobile або інший.

Деякі посилання можуть відкриватися у пов’язаних для них програмах: наприклад, ігри, соціальні мережі, YouTube та інші.

Зрозуміло, що, якщо на Android телефоні встановлений лише один із веббраузерів – саме він і виступає як браузер за замовчуванням.

Але якщо операційна система гаджета має кілька браузерів, то при кожному відкриванні посилання буде виникати діалогове вікно з питанням, яку програму потрібно використовувати. При цьому користувач може кожного разу вказувати браузер вручну або зробити вибір браузера за замовчуванням. У цьому випадку запит про браузер більше не з’явиться.

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Як змінити стандартний браузер на телефоні

Ви можете самостійно змінити браузер за замовчуванням, а ще за бажання зробити так, щоб усі посилання відкривалися лише у браузері, а не сторонніх додатках. Для цього використовуються налаштування операційної системи та функції самих інтернет-браузерів.

У системі Android є кілька способів встановлення програм за замовчуванням. Вони працюють, незалежно від того, які браузери вже встановлені. Назви команд і пунктів меню можуть відрізнятися, але загальний порядок дій кожного телефону подібний.

Як призначити браузер за замовчуванням на Android у налаштуваннях телефону

Вибір брузерів на телефон досить великий

Відкрийте налаштування Android. Зайдіть у розділ "Програми". Виберіть "Додаткові параметри". Далі відкрийте розділ "За замовчуванням". У ньому виберіть "Браузер". Перейдіть до списку браузерів, перегляньте запропоновані варіанти та позначте перемикачем додаток, яким ви хочете відкривати вебпосилання. Аналогічно можна налаштувати інші браузери за замовчуванням, наприклад для перегляду відео або прослуховування аудіо.

Як вибрати браузер під час переходу за посиланням

Інший варіант встановлення браузера за замовчуванням – запам’ятати вибір програми під час переходу за посиланням. Це працює в тому випадку, коли на Android встановлено кілька браузерів, і жодного з них не призначено для відкриття вебсторінок за замовчуванням.

При натисканні посилання на екрані з’являється вікно зі списком браузерів. Система у діалоговому вікні надає запит, який із запропонованих браузерів слід вибрати для відкриття цього посилання. Також виводяться кнопки "Тільки зараз" та "Завжди" або "Запам’ятати вибір".

Якщо користувач натисне "Завжди", то цей браузер стане вибраним за замовчуванням.

Як використовувати параметри веббраузера для вибору програми за замовчуванням

У налаштуваннях практично кожного браузера є параметри, які можуть допомогти вибрати його за замовчуванням на Android. Ми розповімо, як це зробити на найбільш популярних веббраузерах.

Як встановити Яндекс.Браузер за замовчуванням

Знайдіть на панелі та натисніть кнопку у вигляді трьох точок у пошуковому рядку, щоб відкрити головне меню. Виберіть "За замовчуванням". У вікні, натисніть кнопку "Налаштування". Виберіть "Браузер", а у списку поставте перемикач на Яндекс.Браузер. Після цього всі посилання на телефоні будуть відкриватися через браузер від Яндекса.

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Як вибрати Mozilla Firefox як браузер за замовчуванням

Натисніть кнопку з трьома точками на верхній панелі, щоб відкрити головне меню. Перейдіть до розділу "Параметри". Натисніть на посилання "Зробіть Firefox своїм браузером за замовчуванням". 4. Виберіть "Браузер". Виберіть у списку Firefox та позначте його перемикачем.

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