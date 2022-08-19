Стала известна дата презентации iPhone 14

Поклонникам техники Apple покажут новые "айфоны" и "умные" часы

В отличие от любителей гаджетов на Android компания Apple обновляет модельную линейку не так часто, поэтому каждая презентация новых моделей проходит с большой помпой и превращается в настоящее шоу.

Очередной показ "яблочной" техники намечено на 7 сентября и пройдет в онлайн-формате, передает Bloomberg.

Сами же продажи новых девайсов начнутся с 16 сентября.

По информации агентства, "наследники Джобса" покажут четыре модели iPhone 14:

iPhone 14 и 14 Max — базовые модели с экранами 6,1″ и 6,7″ и "чёлками".

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — флагманы с экранами 6,1″ и 6,7″ и отверстиями под селфи-камеру и датчики Face ID.

Согласно информации источников агентства, данные пары гаджетов будут различаться не только дисплеями и камерами, но процессорами — на новом чипе A16 будут работать только Pro-версии.

Помимо смартфонов в тот же день, 7 сентября Apple представит и часы Watch Series 8. Одна из их версий будет иметь усиленный корпус и функции для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. К сожалению, стоит она будет как полноценный iPhone.

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