Как создать секретную папку на Андроид: подробная инструкция

Чтобы защитить все свои конфиденциальные данные в телефоне от посторонних глаз, можно создать специальную секретную папку.

Никто не застрахован от ситуации, когда его смартфон может попасть в чужие руки, тем более, если предварительно на устройстве не была установлена блокировка экрана. Особенно неприятно, если при этом посторонним людям на глаза попадется ваша личная информация и важные файлы.

Чтобы это предотвратить, на устройстве Андроид предусмотрена политика безопасности, которая предполагает недоступность и позволяет спрятать конфиденциальную информацию в невидимую папку. "Телеграф" в своей статье расскажет, как можно создать скрытую папку на Андроиде и работать с ней.

Как защитить свои файлы на Андроиде

Android-смартфон имеет возможность хранения особо важных и секретных файлов, документов, фотографии и видео. Это позволяет скрыть ваши файлы в невидимую папку – защищенное хранилище без возможности доступа к ним через файловые менеджеры или другим способом.

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Сделать невидимую папку в операционной системе Андроид возможно с помощью файлового менеджера. Наиболее удобным приложением для сокрытия папки является ES проводник.

Все важные данные, даже расположенные в разных местах, логично собрать в одну папку на телефон, а затем спрятать ее от посторонних глаз. Можно вообще не скрывать отдельные папки, а убрать из виду только некоторые файлы.

Доступ к секретной папке на телефоне можно ограничить, поставив пин-код.

Имейте в виду, если вы забудете пин-код или графический ключ, то уже не сможете открыть спрятанные файлы.

Как создать скрытую папку на Андроиде: пошаговая инструкция

Откройте на телефоне Android приложение Google Files. В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр". Проскрольте страницу на раздел "Подборки". Нажмите кнопку "Секретная папка". В ней выберите подходящий для вас пароль – PIN-код или графический ключ.

В настройках варианта "PIN-код":

· введите PIN-код;

нажмите Далее;

на странице "Подтвердите PIN-код" повторно введите новый PIN-код;

нажмите Далее;

на странице "Запомните PIN-код" нажмите ОК.

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В настройках варианта "Графический ключ":

введите графический ключ;

нажмите Далее;

на странице "Введите графический ключ ещё раз" повторно начертите графический ключ;

нажмите Далее;

на странице "Запомните графический ключ" нажмите ОК.

Как переместить файлы в секретную папку

После того как на телефоне создана скрытая папка, в нее можно перемещать важные файлы.

Откройте проводник на устройстве Android. В нижней части экрана нажмите кнопку меню "Просмотр". Найдите файлы, которые вы планируете скрыть. Нажмите на нужный файл или отметьте флажками несколько файлов. Выберите функцию "Убрать в секретную папку". Введите установленный вами PIN-код или графический ключ.

Как посмотреть файлы в секретной папке

Откройте проводник на устройстве Android. В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр". Проскрольте страницу вниз на раздел "Подборки". Нажмите кнопку "Секретная папка". Введите установленный вами ранее PIN-код или графический ключ.

Как сбросить секретную папку

Созданную скрытую папку можно также удалить. Но имейте в виду, если сбросить секретную папку, все файлы в ней будут удалены без возможности восстановления. Последовательность действий такова:

Откройте проводник на устройстве Android. В левом верхнем углу экрана нажмите на значок "Меню", а затем – раздел "Настройки". Выберите пункт "Секретная папка", а затем – "Сбросить секретную папку". В окне подтверждения выберите команду "Сбросить".

Ограничения для секретной папки Андроид

Примите это к сведению, когда будете делать невидимую папку.

Работа со скрытыми документами в секретной папке мобильного устройства имеет свои особенности и ограничения.

Установленные приложения нельзя переместить в секретную папку.

Скрытые файлы и документы из секретной папки не будут появляться в результатах поиска или списках категорий.

Скрытые файлы из секретной папки нельзя открыть в сторонних приложениях.

В секретной папке нельзя создавать скриншоты.

Также здесь недоступны функции "Поделиться" и "Скопировать на Google Диск".

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