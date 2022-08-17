Укр

Как создать секретную папку на Андроид: подробная инструкция

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Чтобы создать невидимую папку на телефоне, вам не понадобятся сторонние приложения
Чтобы создать невидимую папку на телефоне, вам не понадобятся сторонние приложения

Чтобы защитить все свои конфиденциальные данные в телефоне от посторонних глаз, можно создать специальную секретную папку.

Никто не застрахован от ситуации, когда его смартфон может попасть в чужие руки, тем более, если предварительно на устройстве не была установлена блокировка экрана. Особенно неприятно, если при этом посторонним людям на глаза попадется ваша личная информация и важные файлы.

Чтобы это предотвратить, на устройстве Андроид предусмотрена политика безопасности, которая предполагает недоступность и позволяет спрятать конфиденциальную информацию в невидимую папку. "Телеграф" в своей статье расскажет, как можно создать скрытую папку на Андроиде и работать с ней.

Как защитить свои файлы на Андроиде

Android-смартфон имеет возможность хранения особо важных и секретных файлов, документов, фотографии и видео. Это позволяет скрыть ваши файлы в невидимую папку – защищенное хранилище без возможности доступа к ним через файловые менеджеры или другим способом.

Сделать невидимую папку в операционной системе Андроид возможно с помощью файлового менеджера. Наиболее удобным приложением для сокрытия папки является ES проводник.

Все важные данные, даже расположенные в разных местах, логично собрать в одну папку на телефон, а затем спрятать ее от посторонних глаз. Можно вообще не скрывать отдельные папки, а убрать из виду только некоторые файлы.

Доступ к секретной папке на телефоне можно ограничить, поставив пин-код.

Как создать секретную папку на Андроид
Имейте в виду, если вы забудете пин-код или графический ключ, то уже не сможете открыть спрятанные файлы.

Как создать скрытую папку на Андроиде: пошаговая инструкция

  1. Откройте на телефоне Android приложение Google Files.
  2. В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр".
  3. Проскрольте страницу на раздел "Подборки".
  4. Нажмите кнопку "Секретная папка".
  5. В ней выберите подходящий для вас пароль – PIN-код или графический ключ.

В настройках варианта "PIN-код":

  • · введите PIN-код;
  • нажмите Далее;
  • на странице "Подтвердите PIN-код" повторно введите новый PIN-код;
  • нажмите Далее;
  • на странице "Запомните PIN-код" нажмите ОК.

В настройках варианта "Графический ключ":

  • введите графический ключ;
  • нажмите Далее;
  • на странице "Введите графический ключ ещё раз" повторно начертите графический ключ;
  • нажмите Далее;
  • на странице "Запомните графический ключ" нажмите ОК.

Как переместить файлы в секретную папку

Как создать секретную папку на Андроид
После того как на телефоне создана скрытая папка, в нее можно перемещать важные файлы.
  1. Откройте проводник на устройстве Android.
  2. В нижней части экрана нажмите кнопку меню "Просмотр".
  3. Найдите файлы, которые вы планируете скрыть.
  4. Нажмите на нужный файл или отметьте флажками несколько файлов.
  5. Выберите функцию "Убрать в секретную папку".
  6. Введите установленный вами PIN-код или графический ключ.

Как посмотреть файлы в секретной папке

  1. Откройте проводник на устройстве Android.
  2. В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр".
  3. Проскрольте страницу вниз на раздел "Подборки".
  4. Нажмите кнопку "Секретная папка".
  5. Введите установленный вами ранее PIN-код или графический ключ.

Как сбросить секретную папку

Созданную скрытую папку можно также удалить. Но имейте в виду, если сбросить секретную папку, все файлы в ней будут удалены без возможности восстановления. Последовательность действий такова:

  1. Откройте проводник на устройстве Android.
  2. В левом верхнем углу экрана нажмите на значок "Меню", а затем – раздел "Настройки".
  3. Выберите пункт "Секретная папка", а затем – "Сбросить секретную папку".
  4. В окне подтверждения выберите команду "Сбросить".

Ограничения для секретной папки Андроид

Как создать секретную папку на Андроид
Примите это к сведению, когда будете делать невидимую папку.

Работа со скрытыми документами в секретной папке мобильного устройства имеет свои особенности и ограничения.

  • Установленные приложения нельзя переместить в секретную папку.
  • Скрытые файлы и документы из секретной папки не будут появляться в результатах поиска или списках категорий.
  • Скрытые файлы из секретной папки нельзя открыть в сторонних приложениях.
  • В секретной папке нельзя создавать скриншоты.
  • Также здесь недоступны функции "Поделиться" и "Скопировать на Google Диск".

Ранее "Телеграф" делился простыми советами, как правильно заряжать смартфон, чтобы не посадить аккумулятор.

Также узнайте, что будет, если не заряжать телефон до 100%.

Теги:
#Android #Мобильный телефон #Телефон