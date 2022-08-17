Как создать секретную папку на Андроид: подробная инструкция
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Чтобы защитить все свои конфиденциальные данные в телефоне от посторонних глаз, можно создать специальную секретную папку.
Никто не застрахован от ситуации, когда его смартфон может попасть в чужие руки, тем более, если предварительно на устройстве не была установлена блокировка экрана. Особенно неприятно, если при этом посторонним людям на глаза попадется ваша личная информация и важные файлы.
Чтобы это предотвратить, на устройстве Андроид предусмотрена политика безопасности, которая предполагает недоступность и позволяет спрятать конфиденциальную информацию в невидимую папку. "Телеграф" в своей статье расскажет, как можно создать скрытую папку на Андроиде и работать с ней.
Как защитить свои файлы на Андроиде
Android-смартфон имеет возможность хранения особо важных и секретных файлов, документов, фотографии и видео. Это позволяет скрыть ваши файлы в невидимую папку – защищенное хранилище без возможности доступа к ним через файловые менеджеры или другим способом.
Сделать невидимую папку в операционной системе Андроид возможно с помощью файлового менеджера. Наиболее удобным приложением для сокрытия папки является ES проводник.
Все важные данные, даже расположенные в разных местах, логично собрать в одну папку на телефон, а затем спрятать ее от посторонних глаз. Можно вообще не скрывать отдельные папки, а убрать из виду только некоторые файлы.
Доступ к секретной папке на телефоне можно ограничить, поставив пин-код.
Как создать скрытую папку на Андроиде: пошаговая инструкция
- Откройте на телефоне Android приложение Google Files.
- В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр".
- Проскрольте страницу на раздел "Подборки".
- Нажмите кнопку "Секретная папка".
- В ней выберите подходящий для вас пароль – PIN-код или графический ключ.
В настройках варианта "PIN-код":
- · введите PIN-код;
- нажмите Далее;
- на странице "Подтвердите PIN-код" повторно введите новый PIN-код;
- нажмите Далее;
- на странице "Запомните PIN-код" нажмите ОК.
В настройках варианта "Графический ключ":
- введите графический ключ;
- нажмите Далее;
- на странице "Введите графический ключ ещё раз" повторно начертите графический ключ;
- нажмите Далее;
- на странице "Запомните графический ключ" нажмите ОК.
Как переместить файлы в секретную папку
- Откройте проводник на устройстве Android.
- В нижней части экрана нажмите кнопку меню "Просмотр".
- Найдите файлы, которые вы планируете скрыть.
- Нажмите на нужный файл или отметьте флажками несколько файлов.
- Выберите функцию "Убрать в секретную папку".
- Введите установленный вами PIN-код или графический ключ.
Как посмотреть файлы в секретной папке
- Откройте проводник на устройстве Android.
- В нижней части экрана нажмите кнопку "Просмотр".
- Проскрольте страницу вниз на раздел "Подборки".
- Нажмите кнопку "Секретная папка".
- Введите установленный вами ранее PIN-код или графический ключ.
Как сбросить секретную папку
Созданную скрытую папку можно также удалить. Но имейте в виду, если сбросить секретную папку, все файлы в ней будут удалены без возможности восстановления. Последовательность действий такова:
- Откройте проводник на устройстве Android.
- В левом верхнем углу экрана нажмите на значок "Меню", а затем – раздел "Настройки".
- Выберите пункт "Секретная папка", а затем – "Сбросить секретную папку".
- В окне подтверждения выберите команду "Сбросить".
Ограничения для секретной папки Андроид
Работа со скрытыми документами в секретной папке мобильного устройства имеет свои особенности и ограничения.
- Установленные приложения нельзя переместить в секретную папку.
- Скрытые файлы и документы из секретной папки не будут появляться в результатах поиска или списках категорий.
- Скрытые файлы из секретной папки нельзя открыть в сторонних приложениях.
- В секретной папке нельзя создавать скриншоты.
- Также здесь недоступны функции "Поделиться" и "Скопировать на Google Диск".
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