Как на телефоне сделать браузер по умолчанию: подробные инструкции для пользователей

Для удобства пользования телефоном можно самостоятельно выбрать, установить и изменить браузер по умолчанию на Android, чтобы открывать через него ссылки.

Стандартно сайты, различные ссылки, страницы социальных сетей на Android телефоне открываются каким-то определенным браузером, который установлен по умолчанию. Однако при желании пользователи могут сами менять веб обозреватель, выбирать наиболее удобный по своему усмотрению и предпочтению.

"Телеграф" в своей статье расскажет, как самостоятельно выбрать и установить браузер по умолчанию на телефоне.

Что такое браузер по умолчанию на мобильных телефонах

Браузер на телефоне или другом устройстве представляет собой приложение, которое открывает и позволяет просматривать множество веб страниц и работать в интернете. Наиболее популярные браузеры – это Google Chrome, Samsung Internet, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox for mobile или другой.

Некоторые ссылки могут открываться в связанных для них приложениях: к примеру, игры, социальные сети, YouTube и другие.

Понятно, что, если на Android телефоне установлен только один из веб-обозревателей – именно он и выступает в качестве браузера по умолчанию.

Но если операционная система гаджета имеет несколько браузеров, то при каждом открытии ссылки будет возникать диалоговое окно с вопросом, какое из приложений нужно использовать. При этом пользователь может каждый раз указывать обозреватель вручную или же сделать выбор браузера по умолчанию. В этом случае запрос о браузере больше не появится.

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Как изменить браузер по умолчанию на телефоне

Вы можете самостоятельно изменить браузер по умолчанию, а еще при желании сделать так, чтобы все ссылки открывались только в браузере, а не сторонних приложениях. Для этого используются настройки операционной системы и функции самих интернет-обозревателей.

В системе Андроид есть несколько способов установки приложений по умолчанию. Они работают, не зависимо от того, какие браузеры уже установлены. Названия команд и пунктов меню могут отличаться, но общий порядок действий у каждого телефона сходен.

Как назначить браузер по умолчанию на Android в настройках телефона

Выбор брузеров на телефон достаточно велик

Откройте настройки Android. Зайдите в раздел "Приложения". Выберите пункт "Дополнительные настройки". Далее откройте раздел "По умолчанию". В нем выберите пункт "Браузер". Проскрольте список браузеров, посмотрите предложенные варианты и отметьте переключателем приложение, которым вы хотите открывать веб-ссылки. Аналогично можно настроить другие браузеры по умолчанию, к примеру, для просмотра видео или прослушивания аудио.

Как выбрать браузер при переходе по ссылке

Другой вариант установления браузера по умолчанию – запомнить выбор приложения во время перехода по ссылке. Это работает в том случае, когда на Android установлено несколько браузеров, и ни один из них не назначен для открытия веб-страниц по умолчанию.

При нажатии на ссылку на экране появляется окно со списком браузеров. Система в диалоговом окне дает запрос, какой из предложенных браузеров следует выбрать для открытия этой ссылки. Также выводятся кнопки "Только сейчас" и "Всегда" или же "Запомнить выбор".

Если пользователь нажмет "Всегда", то отмеченный браузер станет выбранным по умолчанию.

Как использовать настройки веб-обозревателей для выбора приложения по умолчанию

В настройках практически каждого браузера есть параметры, которые могут помочь выбрать его по умолчанию на Android. Мы расскажем, как это сделать на наиболее популярных веб-обозревателях.

Как установить Яндекс.Браузер по умолчанию

Найдите на панели и нажмите кнопку в виде трех точек в поисковой строке, чтобы открыть главное меню. Выберите пункт "Браузер по умолчанию". В открывшемся окне нажмите кнопку "Настройки". Выберите пункт "Браузер", а в списке поставьте переключатель на Яндекс.Браузер. После этого все ссылки на телефоне будут открываться через обозреватель от Яндекса.

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Как выбрать Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию

Нажмите кнопку с тремя точками на верхней панели, чтобы открылось главное меню. Перейдите в раздел "Параметры". Нажмите ссылку "Сделайте Firefox своим браузером по умолчанию". 4. Выберите пункт "Браузер". Выберите в списке Firefox и отметьте его переключателем.

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