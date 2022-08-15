Как на телефоне сделать браузер по умолчанию: подробные инструкции для пользователей
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Для удобства пользования телефоном можно самостоятельно выбрать, установить и изменить браузер по умолчанию на Android, чтобы открывать через него ссылки.
Стандартно сайты, различные ссылки, страницы социальных сетей на Android телефоне открываются каким-то определенным браузером, который установлен по умолчанию. Однако при желании пользователи могут сами менять веб обозреватель, выбирать наиболее удобный по своему усмотрению и предпочтению.
"Телеграф" в своей статье расскажет, как самостоятельно выбрать и установить браузер по умолчанию на телефоне.
Что такое браузер по умолчанию на мобильных телефонах
Браузер на телефоне или другом устройстве представляет собой приложение, которое открывает и позволяет просматривать множество веб страниц и работать в интернете. Наиболее популярные браузеры – это Google Chrome, Samsung Internet, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox for mobile или другой.
Понятно, что, если на Android телефоне установлен только один из веб-обозревателей – именно он и выступает в качестве браузера по умолчанию.
Но если операционная система гаджета имеет несколько браузеров, то при каждом открытии ссылки будет возникать диалоговое окно с вопросом, какое из приложений нужно использовать. При этом пользователь может каждый раз указывать обозреватель вручную или же сделать выбор браузера по умолчанию. В этом случае запрос о браузере больше не появится.
Как изменить браузер по умолчанию на телефоне
Вы можете самостоятельно изменить браузер по умолчанию, а еще при желании сделать так, чтобы все ссылки открывались только в браузере, а не сторонних приложениях. Для этого используются настройки операционной системы и функции самих интернет-обозревателей.
В системе Андроид есть несколько способов установки приложений по умолчанию. Они работают, не зависимо от того, какие браузеры уже установлены. Названия команд и пунктов меню могут отличаться, но общий порядок действий у каждого телефона сходен.
Как назначить браузер по умолчанию на Android в настройках телефона
- Откройте настройки Android.
- Зайдите в раздел "Приложения".
- Выберите пункт "Дополнительные настройки".
- Далее откройте раздел "По умолчанию".
- В нем выберите пункт "Браузер".
- Проскрольте список браузеров, посмотрите предложенные варианты и отметьте переключателем приложение, которым вы хотите открывать веб-ссылки.
- Аналогично можно настроить другие браузеры по умолчанию, к примеру, для просмотра видео или прослушивания аудио.
Как выбрать браузер при переходе по ссылке
Другой вариант установления браузера по умолчанию – запомнить выбор приложения во время перехода по ссылке. Это работает в том случае, когда на Android установлено несколько браузеров, и ни один из них не назначен для открытия веб-страниц по умолчанию.
При нажатии на ссылку на экране появляется окно со списком браузеров. Система в диалоговом окне дает запрос, какой из предложенных браузеров следует выбрать для открытия этой ссылки. Также выводятся кнопки "Только сейчас" и "Всегда" или же "Запомнить выбор".
Как использовать настройки веб-обозревателей для выбора приложения по умолчанию
В настройках практически каждого браузера есть параметры, которые могут помочь выбрать его по умолчанию на Android. Мы расскажем, как это сделать на наиболее популярных веб-обозревателях.
Как установить Яндекс.Браузер по умолчанию
- Найдите на панели и нажмите кнопку в виде трех точек в поисковой строке, чтобы открыть главное меню.
- Выберите пункт "Браузер по умолчанию".
- В открывшемся окне нажмите кнопку "Настройки".
- Выберите пункт "Браузер", а в списке поставьте переключатель на Яндекс.Браузер.
- После этого все ссылки на телефоне будут открываться через обозреватель от Яндекса.
Как выбрать Mozilla Firefox в качестве браузера по умолчанию
- Нажмите кнопку с тремя точками на верхней панели, чтобы открылось главное меню.
- Перейдите в раздел "Параметры".
- Нажмите ссылку "Сделайте Firefox своим браузером по умолчанию".
- 4. Выберите пункт "Браузер".
- Выберите в списке Firefox и отметьте его переключателем.
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