Як створити секретну папку на Андроїд: докладна інструкція

Щоб захистити всі конфіденційні дані телефону від сторонніх очей, можна створити спеціальну секретну папку.

Ніхто не застрахований від ситуації, коли його смартфон може потрапити в чужі руки, тим більше якщо попередньо на пристрої не було встановлено блокування екрану. Особливо неприємно, якщо при цьому стороннім людям на очі потрапить ваша особиста інформація та важливі файли.

Щоб запобігти цьому, на пристрої Android передбачена політика безпеки, яка передбачає недоступність і дозволяє сховати конфіденційну інформацію в невидиму папку. "Телеграф" у своїй статті розповість, як можна створити приховану папку на Андроїді та працювати з нею.

Як захистити свої файли на Андроїді

Android-смартфон має можливість зберігання особливо важливих та секретних файлів, документів, фотографії та відео. Це дозволяє приховати ваші файли до невидимої папки – захищене сховище без можливості доступу до них через файлові менеджери або іншим способом.

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Зробити невидиму папку в операційній системі Android можна за допомогою файлового менеджера. Найбільш зручним додатком для приховування папки є провідник ES.

Всі важливі дані, навіть розташовані в різних місцях, логічно зібрати в одну папку на телефон, а потім сховати від сторонніх очей. Можна взагалі не приховувати окремі папки, а прибрати з уваги лише деякі файли.

Доступ до секретної папки можна обмежити, поставивши пін-код.

Майте на увазі, якщо ви забудете пін-код або графічний ключ, то вже не зможете відкрити заховані файли.

Як створити приховану папку на Андроїді: покрокова інструкція

Відкрийте на телефоні Android програму Google Files. У нижній частині екрана натисніть кнопку "Перегляд". Перейдіть до розділу "Збірки". Натисніть кнопку "Секретна папка". У ній виберіть відповідний пароль – PIN-код або графічний ключ.

У налаштуваннях варіанта "PIN-код":

· Введіть PIN-код;

натисніть Далі;

на сторінці "Підтвердіть PIN-код" повторно введіть новий PIN-код;

натисніть Далі;

на сторінці "Запам’ятайте PIN-код" натисніть OK.

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У налаштуваннях варіанта "Графічний ключ":

введіть графічний ключ;

натисніть Далі;

на сторінці "Введіть графічний ключ знову" повторно накресліть графічний ключ;

натисніть Далі;

на сторінці "Запам’ятайте графічний ключ" натисніть OK.

Як перемістити файли в секретну папку

Після створення прихованої папки на телефоні можна перемістити важливі файли.

Відкрийте провідник у пристрої Android. У нижній частині екрана натисніть кнопку "Перегляд". Знайдіть файли, які ви плануєте приховати. Натисніть потрібний файл або позначте прапорцями кілька файлів. Виберіть функцію "Прибрати до секретної папки". Введіть встановлений PIN-код або графічний ключ.

Як подивитися файли в секретній папці

Відкрийте провідник у пристрої Android. У нижній частині екрана натисніть кнопку "Перегляд". Прокручуйте сторінку вниз на розділ "Збірки". Натисніть кнопку "Секретна папка". Введіть встановлений раніше PIN-код або графічний ключ.

Як скинути секретну папку

Створену приховану папку можна також видалити. Але майте на увазі, якщо скинути секретну папку, всі файли в ній будуть видалені без відновлення. Послідовність дій така:

Відкрийте провідник у пристрої Android. У верхньому лівому куті екрана натисніть на значок "Меню", а потім – "Налаштування". Виберіть "Секретна папка", а потім "Скинути секретну папку". У вікні підтвердження виберіть "Скинути".

Обмеження для секретної папки Андроїд

Прийміть це до уваги, коли робитимете невидиму папку.

Робота із прихованими документами в секретній папці мобільного пристрою має свої особливості та обмеження.

Встановлені програми не можна перемістити до секретної папки.

Приховані файли та документи із секретної папки не з’являться у результатах пошуку або списках категорій.

Приховані файли із секретної папки не можна відкрити у сторонніх програмах.

У секретній папці не можна створювати скріншоти.

Також тут недоступні функції "Поділитися" та "Скопіювати на Google Диск".

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