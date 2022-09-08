Apple показала новый iPhone 14: в чем его особенность и за сколько будут продавать

Apple показала новый iPhone 14

В среду, 7 сентября, компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила ряд новинок. Конечно же, наиболее долгожданным для фанатов стала демонстрация нового смартфона iPhone 14.

Во ходе трансляции была показана не только базовая модель, но и три ее разновидности — Plus, Pro и Pro Max. Как и ожидалось, компания отказалась от выпуска вариантов Mini.

Базовая модель и Plus получили экраны диагональю 6,1 дюйма, а Pro и Pro Max — 6,7 дюйма.

Обе базовые модели имеют OLED-дисплеи и работают на чипе А15 Bionic.

По утверждению разработчиков, запаса батареи хватит на целый день работы. Смартфон оснащен двойной камерой, основная из них — с разрешением 12 мегапикселей с большим сенсором, она на 49% лучше делает снимки при плохом освещении. Камера для селфи также получила разрешение 12 мегапикселей и автофокус.

iPhone 14 Pro оснащен тройной камерой, основная из них получила разрешение 48 мегапикселей. В Pro версию добавили широкоугольную 12-мегапиксельную камеру, а также Pro RAW-режим.

Версии Pro от базовой вариации также отличаются тем, что имеют HDR Retina-дисплей и работают под управлением чипа А16 Bionic.

Предзаказ стартует 9 сентября, а продаваться они начнут с 16 сентября, кроме Plus версии, которая пойдет в продажу 7 октября. Озвучены и ценники в США:

iPhone 14 — 799 долларов;

iPhone 14 Plus — 899 долларов;

iPhone 14 Pro — 999 долларов;

iPhone 14 Pro Max — 1099 долларов.

Напомним, в мае этого года компания объявила о прекращении производства по праву легендарного гаджета — музыкального плеера iPod, который появился на рынке техники более 20 лет назад.