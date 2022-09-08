Apple показала новий iPhone 14: у чому його особливість і за скільки будуть продавати

Apple показала новий iPhone 14

У середу, 7 вересня, компанія Apple провела щорічну презентацію, на якій представила низку новинок. Звичайно ж, найбільш довгоочікуваною для фанатів стала демонстрація нового смартфона iPhone 14.

Під час трансляції було показано не лише базову модель, а й три її різновиди — Plus, Pro та Pro Max. Як і очікувалося, компанія відмовилася від випуску варіантів Mini.

Базова модель і Plus отримали екрани діагоналлю 6,1 дюйма, а Pro і Pro Max — 6,7 дюйма.

Обидві базові моделі мають OLED-дисплеї та працюють на чіпі А15 Bionic.

За твердженням розробників, запас батареї вистачить на цілий день роботи. Смартфон оснащений подвійною камерою, основна з них з роздільною здатністю 12 мегапікселів з великим сенсором, вона на 49% краще робить знімки при поганому освітленні. Камера для селфі також отримала роздільну здатність 12 мегапікселів та автофокус.

iPhone 14 Pro оснащений потрійною камерою, основна з них отримала роздільну здатність 48 мегапікселів. В Pro версію додали ширококутну 12-мегапіксельну камеру, а також Pro RAW-режим.

Версії Pro від базової варіації також відрізняються тим, що мають HDR Retina-дисплей та працюють під керуванням чіпа А16 Bionic.

Замовлення стартує 9 вересня, а продаватися вони почнуть з 16 вересня, окрім Plus версії, що піде у продаж 7 жовтня. Озвучено і цінники в США:

iPhone 14 — 799 доларів;

iPhone 14 Plus — 899 доларів;

iPhone 14 Pro — 999 доларів;

iPhone 14 Pro Max — 1099 доларів.

Нагадаємо, у травні цього року компанія оголосила про припинення виробництва з права легендарного гаджета — музичного плеєра iPod, який з’явився на ринку техніки понад 20 років тому.