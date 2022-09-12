Донька Стіва Джобса висміяла iPhone 14

Дівчина не бачить різниці між новою моделлю та її попередниками

Незважаючи на всі "передові характеристики" нового iPhone 14, дочка Стіва Джобса Єва — модель і професійна наїзниця — висміяла нові смартфони Apple у своєму акаунті в соцмережі.

Про це повідомляє видання Gadgets 360.

У своєму Instagram 24-річна Єва Джобс опублікувала пост, на якому виклала інтернет-мем із зображенням чоловіка, що тримає в руках нову сорочку, яка дуже схожа на ту, в яку він одягнений.

Пост Єви Джобс

"Я переходжу з iPhone 13 на iPhone 14 після сьогоднішнього заходу Apple ", — говорить підпис під картинкою. Іншими словами: спробуйте знайти хоч якісь відмінності.

Нагадаємо, що представлені 7 вересня iPhone 14 та 14 Plus отримали мінорне оновлення порівняно з попередніми пристроями Apple. Флагманські апарати iPhone 14 Pro і 14 Pro Max вийшли з новим екраном і вирізом, потужнішим чіпом, покращеною камерою.