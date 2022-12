Стів Джобс і Брюс Лі в наші дні: нейромережа показала, як би знаменитості виглядали зараз

Турецький художник поставив перед штучним інтелектом незвичайне завдання

Шанувальники багатьох знаменитостей часто висловлюють жаль про те, що їхні кумири рано пішли з життя, адже могли б продовжити радувати публіку своєю творчістю та майстерністю.

Спеціально для таких "жалкуючих" фанатів турецький художник Альпер Есілташ вирішив виготовити зображення обожнюваних ними персонажів, показавши, як би вони виглядали, якби дожили до наших днів.

Для цього він використав штучний інтелект.

Серію зображень автор назвав As If Nothing Happened ("Якби нічого не трапилося"). Відкриває колекцію Стів Джобс у знаменитій чорній водолазці — на задньому плані видно фрагмент презентації Apple із легендарною фразою One more thing. Екс-глава Apple помер 5 жовтня 2011 року у віці 56 років.

Стів Джобс

За допомогою штучного інтелекту художник згенерував зображення інших знаменитостей, що покинули цей світ, щоб побачити, як би вони виглядали в даний час.

Брюс Лі

Якою нейромережею користувався Есілтас, і наскільки задіяний у створенні знімків штучний інтелект, не уточнюється.

Джон Леннон

Більш детально з роботою художника можна ознайомитись у його блозі та в Instagram — частина зображень у них представлена у високій роздільній здатності.

Фредді Меркюрі

Елвіс Преслі

Нагадаємо, що після смерті багатьох зірок їхню справу продовжили нащадки, які допомагають удосконалювати вироби, які виготовляє та ж Apple та інші компанії.