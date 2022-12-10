Вбила вода: медики назвали причину смерті Брюса Лі

Чи був відомий пристрастю до марихуани, яка викликає підвищену спрагу

Незважаючи на те, що легендарний майстер бойових мистецтв Брюс Лі розробив свій власний метод тренування та власний стиль боротьби, його спосіб життя не можна було б назвати здоровим.

Такого висновку дійшли іспанські вчені з Автономного університету Мадрида (UAM), які досліджували останні місяці життя великого актора і майстра єдиноборств. На думку вчених, через нездоровий спосіб життя його нирки перестали справлятися з підтримкою водного гомеостазу, внаслідок чого розвинулися важкий дефіцит натрію та набряк мозку, які і стали причиною загибелі в ранньому віці.

Стаття вчених опубліковано в Clinical Kidney Journal.

"Будь водою, друже мій", — радив Брюс Лі своїм послідовникам. За іронією саме вода стала причиною його передчасної смерті у 1973 році у віці 32 роки.

Лікарі, які проводили розтин тіла, діагностували набряк мозку, який набрав майже пару сотень мілілітрів зайвої води. Тоді це пов’язали з аномальною реакцією організму на прийом знеболювального "Еквагезика". Цей препарат містить аспірин та мепробамат, і сьогодні у багатьох країнах він заборонений саме через ризик тяжких побічних ефектів.

Існують і конспірологічні версії, що пов’язують ранню загибель актора з "ударом відкладеної смерті", який за кілька днів до того завдав йому таємничий майстер задля того, щоб Брюс Лі не зробив надбанням публіки деякі "таємні" техніки східних єдиноборств. Однак новий аналіз обставин події, проведений Марією Ванессою Перес-Гомес (Maria Vanessa Perez-Gomez), дає наукову картину смерті актора.

Автори відзначають, що хоча набряк мозку у відповідь на "Еквагезик" цілком можливий, розтин міг би виявити й інші свідчення такої гіперчутливої реакції. Крім того, Лі скаржився на головний біль та запаморочення ще до прийому препарату. Тому вчені пов’язують набряк мозку, який став безпосередньою причиною смерті, з тяжкою гіпонатремією, яка розвинулася в актора через зовсім нездоровий спосіб життя.

Зокрема, Лі був відомий пристрастю до марихуани, яка викликає підвищену спрагу, і постійно пив велику кількість рідини. При цьому твердої їжі він їв недостатньо: за спогадами дружини та медиків, в останні місяці Лі обмежувався переважно яблучним та морквяним соками. Таке харчування іноді називають "синдромом чаю з бутербродом" (Tea and toast syndrome). Зазвичай він характерний для літніх людей, нездатних приготувати собі нормальну їжу, і веде до нестачі в організмі вітамінів, клітковини та багатьох інших корисних поживних речовин.

За деякими повідомленнями, Лі також приймав діуретики, щоб м’язи його виглядали на екрані більш рельєфними. Зрештою, в останній період життя він ще й зловживав алкоголем, випиваючи "від двох до 20 керамічних пляшок саке на день". Усі ці фактори не переніс навіть його тренований організм. Нирки перестали справлятися з виведенням рідини з організму та підтримкою водного гомеостазу, що призвело до тяжкого дефіциту солей натрію.

Цю версію підтверджує і зафіксована близькими Брюса Лі подія, що сталася ще за кілька місяців до смерті. Тоді акторові раптово стало погано: його знудило, він знепритомнів, почалися судоми. Незабаром напад пройшов, проте вже він міг свідчити про гостру поразку нирок, гіпонатремію і набряк мозку, що розвивається і який не був вчасно діагностований. Навіть після цього Лі продовжував вести вкрай виснажливий спосіб життя. Його стан погіршувався, поки все не закінчилося раптовою смертю в одній із клінік Гонконгу.

Раніше "Телеграф" розповідав про долю інших знаменитостей, чий пік слави припав на 70-90 роки минулого століття.