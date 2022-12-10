Убила вода: медики назвали причину смерти Брюса Ли

Ли был известен пристрастием к марихуане, которая вызывает повышенную жажду

Несмотря на то, что легендарный мастер боевых искусств Брюс Ли разработал свой собственный метод тренировки и собственный стиль борьбы, его образ жизни нельзя было назвать здоровым.

К такому выводу пришли испанские ученые из Автономного университета Мадрида (UAM), исследовавшие последние месяцы жизни великого актера и мастера единоборств. По мнению ученых, из-за нездорового образа жизни Ли его почки перестали справляться с поддержанием водного гомеостаза, в результате чего развились тяжелый дефицит натрия и отек мозга, которые и стали причиной гибели в раннем возрасте.

Статься ученых опубликована в Clinical Kidney Journal.

"Будь водой, друг мой", — советовал Брюс Ли своим последователям. По иронии именно вода стала причиной его преждевременной смерти в 1973 году в возрасте 32 года.

Врачи, проводившие вскрытие тела, диагностировали отек мозга, который набрал почти пару сотен миллилитров лишней воды. Тогда это связали с аномальной реакцией организма на прием обезболивающего "Эквагезик". Этот препарат содержит аспирин и мепробамат, и сегодня во многих странах он запрещен именно из-за риска тяжелых побочных эффектов.

Существуют и конспирологические версии, связывающие раннюю гибель актера с "ударом отложенной смерти", который за несколько дней до того нанес ему таинственный мастер, дабы Брюс Ли не сделал достоянием публики некоторые "тайные" техники восточных единоборств. Однако новый анализ обстоятельств произошедшего, проведенный Марией Ванессой Перес-Гомес (Maria Vanessa Perez-Gomez), дает вполне научную картину смерти актера.

Авторы отмечают, что хотя отек мозга в ответ на "Эквагезик" вполне возможен, вскрытие могло бы обнаружить и другие свидетельства такой гиперчувствительной реакции. Кроме того, Ли жаловался на головную боль и головокружение еще до приема препарата. Поэтому ученые связывают отек мозга, ставший непосредственной причиной смерти, с тяжелой гипонатремией, которая развилась у актера из-за совсем нездорового образа жизни.

В частности, Ли был известен пристрастием к марихуане, которая вызывает повышенную жажду, и постоянно пил большие количества жидкости. При этом твердой пищи он ел недостаточно: по воспоминаниям жены и медиков, в последние месяцы Ли ограничивался в основном яблочным и морковным соками. Такое питание иногда называют "синдромом чая с бутербродом" (Tea and toast syndrome). Обычно он характерен для крайне пожилых людей, неспособных приготовить себе нормальную пищу, и ведет к нехватке в организме витаминов, клетчатки и многих других нужных питательных веществ.

По некоторым сообщениям, Ли также принимал диуретики, чтобы его мускулы выглядели на экране более рельефными. Наконец, в последний период жизни он еще и злоупотреблял алкоголем, выпивая "от двух до 20 керамических бутылок саке в день". Все эти факторы не перенес даже его тренированный организм. Почки перестали справляться с выведением жидкости из организма и поддержанием водного гомеостаза, что привело к тяжелому дефициту солей натрия.

Эту версию подтверждает и зафиксированное близкими Брюса Ли событие, случившееся еще за пару месяцев до смерти. Тогда актеру внезапно стало плохо: его стошнило, он потерял сознание, начались судороги. Вскоре приступ прошел, однако уже он мог свидетельствовать об остром поражении почек, гипонатремии и развивающемся отеке мозга, который не был вовремя диагностирован. Даже после этого Ли продолжал вести крайне изнурительный образ жизни. Его состояние ухудшалось, пока все не закончилось внезапной смертью в одной из клиник Гонконга.

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