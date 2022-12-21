Розпізнає техніку ворога навіть під шаром снігу: Україна використовує на полі бою штучний інтелект

Навчання користуванням цією системою для українських військових проводиться у Польщі та Німеччині

Українські військові у боротьбі з російськими окупантами застосовують як сучасну зброю від союзників, так і штучний інтелект для аналізу даних із поля бою та вибору цілі. Про це пише американська газета The Washington Post.

Колумніст газети Девід Ігнатіус, який є близьким до американських військових та розвідки, після відвідин України розповів, що Збройні сили України застосовують алгоритми аналізу великих даних для прийняття рішень на полі бою. Він також зазначив, що особисто бачив ці програми.

Програмне забезпечення було розроблене американською компанією Palantir, яка у 2017 році запустила для Пентагону проект Maven. Вона використовує дані для аналізу з відкритих джерел (картографічні сервіси або комерційні супутники), а також із закритих (військові супутники, дані зйомок з дронів, зображення, передані розвідниками в полі).

ШІ здатний розпізнати на таких зображеннях ворожу бойову техніку, у тому числі якщо вона вкрита снігом чи брудом.

"Могутність передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що вона прирівнюється до наявності тактичної ядерної зброї проти противника, який має тільки звичайну зброю", — передає видання слова Алекса Карпа, виконавчого директора Palantir.

Навчання користуванням цією системою для українських військових проводиться у Польщі та Німеччині.

Нагадаємо, що раніше українські військові отримали на озброєння цифрову систему управління військами "Дзвін-АС".