Для машин под управлением искусственного интеллекта придумали четвертый сигнал светофора

Его внедрение призвано сократить пробки на дорогах и перерасход топлива автомобилями

Несмотря на успехи искусственного интеллекта в деле поиска жизни в космосе привлекли, в более "прозаической" и обыденной жизни его успехи не столь впечатляющи: применение беспилотных авто пока не может избавить города от пробок, а также излишнего перерасходования топлива.

Чтобы частично преодолеть эти факторы, ученые из Университета Северной Каролины предложили утвердить для беспилотного транспорта четвертый сигнал светофора — белый, пишет New Atlas.

Моделирование трафика показало, что этот цвет будет оптимальным. Он будет сигнализировать ИИ-водителю действовать, как автомобили, едущие впереди.

Концепция четвертого сигнала впервые была озвучена в 2020 году. Ученые объясняют, что существующие цвета сохранят свои значения, а белый будет означать "следуй за впереди идущим транспортом": нужно ехать, если едет он, или стоять, если он стоит.

За основу этого предложения взяли идею, что беспилотники могут коммуницировать друг с другом и распределять порядок движения эффективнее, чем светофоры.

С помощью моделирования ученые выяснили, что чем больше беспилотных авто на дороге, тем заметнее сокращается время простоя на перекрестке, а при наличии белого сигнала этот выигрыш времени становится еще значительнее.

Если на беспилотники приходится 10% участников движения, задержки снижаются всего на три процента, но если их количество достигает 30%, выигрыш уже превышает 10%.

Ранее сообщалось о том, что чем успешнее становится искусственный интеллект в деле выполнения практических задач, тем большую опасность он начинает представлять для человечества. Поэтому каждый по его внедрению нужно тщательно просчитывать.