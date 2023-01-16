Загроза для всього людства: ШІ приречений стати небезпечним соціопатом, вважають вчені

Вчений запропонував перевірити ШІ на "людяність"

В останні роки технологія штучного інтелекту зробила суттєвий прорив, а поява чат-ботів зі штучним інтелектом на зразок ChatGPT зробили подібні інструменти більш доступними, ніж будь-коли. Однак є ймовірність того, що в майбутньому це становитиме загрозу для людства.

Як переконаний нейробіолог з Принстонського університету Майкл Граціано, чиї слова наводить Futurism, ці чат-боти приречені стати небезпечними соціопатами, оскільки не мають свідомості та не розуміють, що можуть нашкодити людям.

За словами вченого, ці алгоритми можуть брехати про що завгодно, якщо це відповідає їхнім цілям. А для того, щоб цього не траплялося, їм необхідно набути свідомості.

Граціано зазначає, що свідомість це інструмент, який еволюція дала людині для формування соціальної поведінки, а якби її не було, то ми стали б соціопатами.

Соціопатія є розладом людської особистості, яка характеризується ігноруванням соціальних норм, імпульсивністю, агресивністю та вкрай обмеженою здатністю формувати уподобання. Соціопати найчастіше діють виключно у своїх інтересах і часто виявляють агресію щодо інших людей, оскільки не здатні зрозуміти, як їхні вчинки впливають на інших людей.

Інструменти на кшталт ChatGPT в цей час є просунутою іграшкою, проте в майбутньому з наданням ШІ великих можливостей це може стати небезпечним.

Щоб уникнути можливих наслідків, цим алгоритмам необхідно дати їм усвідомити, що світ наповнений іншими розумами. Втім, учений підкреслює, що це складно буде зробити, оскільки з філософського погляду неможливо зрозуміти, чи має свідомість інша людина.

Граціано запропонував дати машині пройти зворотний тест Тюрінга, щоб визначити, чи здатна вона бачити різницю між людиною та іншою машиною.

Суть стандартного тесту полягає в тому, що людина взаємодіє з одним комп’ютером та однією людиною. На підставі відповіді на запитання він повинен визначити, з ким він розмовляє: з людиною чи комп’ютерною програмою. Завдання комп’ютерної програми — ввести людину в оману, змусивши зробити неправильний вибір

Вчений каже, що якщо людство зараз не зможе знайти розв'язання цього питання, то в майбутньому може зіткнутися із кризою через ШІ.

Нагадаємо, у 2021 році в ОАЕ група зловмисників використала ШІ для того, щоб викрасти 35 мільйонів доларів, що є гарним прикладом того, як високі цілі можуть наробити багато бід, опинившись не в тих руках.