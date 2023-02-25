Выезд из Украины на авто: юрист ответила, нужна ли страховка

Без грин-карты водителя могут не пустить в другую страну

Для того, чтобы выехать из Украины в другую страну на своем авто, нужен ряд документов. Многих водителей также волнует вопрос об оформлении Зеленой карты.

Юрист Наталья Назарко рассказала о том, что для выезда за рубеж на своем авто нужно оформлять страховку, передают "Факты". Это требование прописано в ст. 16. Закона Украины "О страховании".

Зеленая карта — это зарубежный аналог украинского ОСАГО, который является международным договором страхования гражданской ответственности. Действует Зеленая карта только за границей. В законе сказано, что водитель обязан оформлять международную страховку на свой автомобиль перед тем, как покидает территорию Украины.

"Действие Зеленой карты должно распространяться на страны, в которые будет заезжать украинец. Кроме того, страховщик должен быть полным членом Моторного (транспортного) страхового бюро", — сказала юрист.

Оформить Зеленую карту можно в любой страховой компании Украины, но если фирма предлагает свои услуги дешевле, чем на рынке — то это могут быть мошенники. Стоимость оформления Зеленой карты едина.

Чтобы проверить подлинность страхового полиса, можно зайти на сайт МТСБУ и ввести номер полиса или госномер авто. Также можно отсканировать QR-код на своей карточке.

Если вы не хотите ездить по страховым кампаниям, то можете оформить грин-карту в любом отделении Приватбанка, или через мобильное приложение Приват24.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут ввести обязательный техосмотр автомобилей. Проверяться будут элементы, влияющие на безопасность и экологию.