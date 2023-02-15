ДТП по-европейски: почему автогражданка для украинцев подорожает вдвое?

2023 год будет последним, когда украинские водители покупают страховые полисы гражданской ответственности едва ли не по самым низким в Европе ценам. Украина движется в ЕС, и результатом интеграции в наше законодательство европейской директивы по автогражданке станет стремительное удорожание полисов. Впрочем, это лишь часть глобальных изменений, ожидающих автовладельцев.

Законопроект, которым в Украине вводятся европейские правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО или автогражданка), уже готовится к окончательному голосованию в Верховной Раде. Первое чтение в январе прошло без проблем. И поскольку за скорейшим прохождением всех процедур следят НБУ и достаточно влиятельный ныне нардеп Даниил Гетманцев, нет никаких сомнений, что он будет принят уже в ближайшее время. Следовательно, украинские страховые компании уже активно изучают будущие новации, среди которых четыре — очень масштабные:

Существенно, почти в 500 раз, будет увеличена т.н. лимиты ответственности страховых компаний. Это максимальные суммы, которые будут выплачивать страховщикам водителям после ДТП. Страховщикам будет запрещено продавать полисы с любой франшизой. Это прямым текстом прописано в законе. Праздник для "евроблехеров": износ автомобиля больше не будет учитываться при определении стоимости деталей, необходимых для восстановительного ремонта. Вместо четко утвержденных государством тарифов и коэффициентов для расчета стоимости полиса вводится абсолютно свободное ценообразование. То есть, устанавливать стоимость полисов обязательного страхования уже с 1 января 2024 года страховые компании будут по своему усмотрению.

Согласитесь, изменения очень серьезны. Разобраться, какие они будут иметь последствия, "Бизнес Телеграфу" помог генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. Сразу отметим, что в своей оценке будущего подорожания автогражданки он хоть и осторожен, но беспощаден: рост в 1,8-2,4 раза.

Увеличение лимитов

Согласно Евродирективе, лимит ответственности страховщика в случае ДТП должен доходить до 1,2 млн. евро на один автомобиль, но не более 6,8 млн. на событие. Поэтому в украинском законе прописано, что лимит ответственности страховщика должен быть равен 52 млн гривен на автомобиль и 258 млн гривен на событие. Это примерно отвечает требованиям Евродирективы. Действовать в полной мере это положение начнет только тогда, когда Украина вступит в Евросоюз. Не сразу, а постепенно. До этого планируется ежегодное увеличение. От 500 тыс. гривен на пострадавшего по жизни и здоровью и 1 млн. гривен материального ущерба на событие 2024 года до 50 и 10 млн. гривен на случай по жизни и материальному ущербу соответственно в первый год после вступления Украины в ЕС.

Для сравнения, нынешний лимит ответственности страховщика по полису автогражданки за материальный ущерб – 160 тыс. гривен на один автомобиль и 800 тыс. – на страховой случай. За вред жизни и здоровью – 320 тысяч гривен без ограничения количества пострадавших.

Вячеслав Черняховский: "Более десяти лет назад произошел случай, когда междугородний автобус выехал на железнодорожный переезд и сбил поезд (ДТП в Марганце 12 октября 2010 года. — Ред .). В результате столкновения было более 40 погибших, в том числе трое — дети. К счастью, подобные крупные страховые события случаются нечасто. Именно для того, чтобы страховщики имели возможность возместить ущерб в любом случае, нужно повышать страховую сумму по одному случаю".

Увеличение страховых сумм влияет на размер страховых платежей. Конечно, рост лимита страховой ответственности в 10 раз не дает роста стоимости полиса в 10 раз, ведь самые дорогие страховые случаи случаются редко. Платеж страхователя по этой причине растет примерно на 10%.

"При действующих страховых суммах в 160 тысяч гривен предусмотрительные автовладельцы часто заключали вместе с договором ОСАГО и договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности, согласно которому можно было выбрать дополнительное покрытие ответственности в размере от нескольких сотен тысяч до миллиона гривен. Оно стоит в зависимости от страховой суммы 300-1000 гривен. Можно осторожно спрогнозировать, что примерно на такую сумму с принятием нового закона вырастет стоимость ОСАГО, а спрос на дополнительное добровольное страхование сойдет на нет", — считает Вячеслав Черняховский .

От увеличения лимитов страховой ответственности больше выиграют владельцы дорогих автомобилей. Теперь страховщик оплатит полное их восстановление после дорожно-транспортного происшествия. Для владельцев дешевых автомобилей максимальная выплата вследствие серьезного повреждения не превысит рыночной стоимости их транспортных средств. А вот в роли виновника ДТП и богатые и бедные будут защищены от дополнительных расходов в равной степени.

Отказ от франшизы

Отказ от франшизы даст еще 10–15% удорожания полиса. Следствием нововведения станет существенное увеличение количества обращений за мелкими возмещениями. Сегодня при франшизе в 2-3 тысячи гривен немало владельцев, автомобили которых получили мелкие повреждения до 5 тысяч гривен, пренебрегают возможностью получить от страховой 2-2,5 тысячи возмещения, потому что не желают терять время. Имея возможность получить полную сумму ущерба, они будут обращаться в страховые компании более активно.

Без амортизации

Отказ от учета износа при определении стоимости заменяемых деталей вызовет рост страховых платежей (премий) на 70-80%. Это самый главный фактор грядущего подорожания полисов.

"В Украине средний возраст автомобилей — более 20 лет. В результате войны и экономического кризиса он еще возрастет. Поэтому отказ от учета износа автомобиля для авто старше 7 лет при определении стоимости деталей, необходимых для восстановительного ремонта, станет существенным фактором, что определяет цену полиса и удовлетворение пострадавшего от урегулирования страхового события", — уверен Вячеслав Черняховский.

Калькуляция стоимости восстановления автомобиля будет составлена с учетом цены новых деталей, которые необходимо установить. Это должно существенно изменить процедуру ремонта. Вместо того чтобы рихтовать поврежденное старое крыло, пострадавший владелец может просто заменить его новым. Больше всего от этого выиграют владельцы автомобилей старше 7 лет, которым до этого возмещали только 50% стоимости замененных деталей. Теперь они получают все 100% их стоимости. Но в отличие от владельцев автомобилей до 5 лет, которым оплачивают установку новых фирменных деталей, владельцам более подержанных автомобилей оплатят новые аналоги.

Свободное ценообразование

Новые правила продажи полисов автогражданки не предусматривают никаких фиксированных страховых премий и принципов их расчета, никаких формул, никаких систем "бонус-малус". Совершенно свободные тарифы, совершенно свободный способ их расчета.

"Переход на свободное ценообразование является положительным моментом, — считает Вячеслав Черняховский . - У страховых компаний появляется пространство для настоящего страхового маркетинга. Можно будет предлагать клиентам гибкие цены, персональные тарифы, увязывая их, например, с такими факторами, как годовой пробег автомобиля, режим его эксплуатации и стиль управления, предварительная статистика аварийности владельца или водителя автомобиля, статистика нарушений Правил дорожного движения, единственное, что остается обязательным – необходимость предоставлять льготы для участников боевых действий, ветеранов и инвалидов, для них в новом законе предусмотрена 50% скидка страховой премии. Государство по вопросам льгот идет к их монетизации, поэтому здесь должен быть введен аналогичный подход".

Ввиду обязательности полиса автогражданки для каждого владельца транспортного средства достаточно высокой выглядит вероятность установления относительно высоких тарифов в этом виде страхования. Наличие на рынке большого количества игроков тоже не является гарантией жесткой конкуренции между ними. Уже не первый год, например, рынок нефтепродуктов демонстрирует нам, как быстро и легко в Украине возникают неофициальные профильные картели. Но сейчас страховщики успокаивают водителей: рост размеров страховых премий будет ограничиваться банальным нежеланием автовладельцев платить за обязательное страхование в разы больше.

Сухой остаток

В результате нововведений, в зависимости от региона и типа транспортного средства, страховые тарифы (премии) возрастут в 1,8-2,4 раза. В свою очередь владельцы транспортных средств получат полисы без франшизы, урегулирование без износа и страховую сумму, которая вырастет в десятки, а иногда и в сотни раз.

Увеличение страховых премий выгодно страховым компаниям, ведь автоматически растет общий объем рынка. Но от новшеств, по сути, выиграют и водители. В первую очередь, владельцы автомобилей с немалым пробегом.