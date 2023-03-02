Выезд за границу: названы категории мужчин, которые могут свободно уехать из Украины
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Для выезда за пределы страны мужчинам понадобятся определенные документы
Общая мобилизация и военное положение были продлены в Украине до 20 мая, а это означает, что выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остается невозможным. Однако есть определенные категории граждан, которые все же могут покидать пределы страны. "Телеграф" рассказывает, на каких условиях мужчины могут выезжать из Украины в марте.
В сегодняшних условиях выезд за границу могут беспрепятственно и на законных основаниях осуществлять всего несколько категорий граждан. Об этом пишет издание НВ. К ним относятся:
- мужчины до 18 и после 60 лет;
- лица, которые были сняты с воинского учета по решению ВВК о непригодности к военной службе с соответствующими документами из ТЦК;
- граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, в случае, если они состоят на консульском учете при наличии соответствующих отметок в паспорте;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС. При этом у них должны быть документы о родственных связях и документы, подтверждающие факт гибели о пропажи человека;
Работники некоторых профессий:
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, у которых есть лицензия на международные перевозки грузов и пассажиров;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- спортсмены, а также тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- водители/волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, а также медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
Также выезжать за границу во время военного положения могут:
- мужчины с инвалидностью I-III группы, при наличии соответствующих документов;
- лица, получившие по состоянию здоровья отсрочку от мобилизации или снятые с военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев. У них должны быть соответствующие документы;
- граждане из состава Сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией рф. Они могут выезжать на лечение, однако только при наличии ряда документов и с одним сопровождающим родственником первой линии родства;
- мужчины, чьи родственники нуждаются в постоянном уходе, если они проживают вместе и он обеспечивает и опекает этого члена семьи, что также должно быть документально подтверждено;
- мужчины, чьи родители или жены имеют инвалидность I или II группы. Для выезда нужны документы, подтверждающие инвалидность, факт ухода и родственные связи;
- мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей;
- одинокие отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка младше 18 лет;
- мужчины, у которых есть дети младше 18 лет с инвалидностью;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- мужчины, у которых есть совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Константин Гритчин назвал еще одну категорию мужчин, которые могут выезжать из Украины во время действия военного положения.