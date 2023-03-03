Нужны несколько документов: названа категория мужчин, которая может выехать из Украины

Мужчинам нужно будет позаботиться о наличии двух важных документов

Во время военного положения и общей мобилизации выезжать за границу могут только некоторые категории мужчин. К ним относятся также мужчины с третьей группой инвалидности.

Так, согласно постановлению КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", лица с инвалидностью имеют право выезда за границу нашей страны. Однако для этого им необходим ряд документов. Об этом сообщает юрист Константин Гритчин.

Какие документы нужно предоставить на границе:

удостоверение, подтверждающее инвалидность у мужчины;

или пенсионное удостоверение, подтверждающее назначение специальной социальной помощи;

заграничный паспорт.

Важно отметить, что предоставлять на границе нужно именно оригиналы вышеуказанных документов.

Юрист подчеркнул, что выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью не ограничивается по количеству пересечений госграницы (независимо от группы). При этом документы об отсрочке или же другие документы из территориального центра комплектования и социальной помощи также не понадобятся. Для выезда за границу явка в военкомат для данной категории граждан не нужна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории мужчин могут выезжать за пределы Украины во время действия военного положения и общей мобилизации в стране.