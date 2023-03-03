Потрібні кілька документів: названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Чоловікам потрібно буде подбати про наявність двох важливих документів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати за кордон можуть лише деякі категорії чоловіків. До них належать також чоловіки із третьою групою інвалідності.

Так, згідно з ухвалою КМУ "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України", особи з інвалідністю мають право виїзду за кордон нашої країни. Однак для цього їм потрібна низка документів. Про це повідомляє юрист Костянтин Грітчин.

Які документи потрібно надати на кордоні:

посвідчення, яке підтверджує інвалідність у чоловіка;

або пенсійне посвідчення, що підтверджує призначення спеціальної соціальної допомоги;

закордонний паспорт.

Важливо зазначити, що надавати на кордоні потрібно саме оригінали вищезазначених документів.

Юрист наголосив, що виїзд за межі України осіб з інвалідністю не обмежується за кількістю перетинів держкордону (незалежно від групи). При цьому документи про відстрочку або інші документи з територіального центру комплектування та соціальної допомоги також не знадобляться. Для виїзду до закордонних країн явка у військкомат цієї категорії громадян не потрібна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які категорії чоловіків можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації у країні.