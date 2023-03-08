Как водителю выехать из Украины во время военного положения: список документов для пересечения границы

Во время выезда пограничники потребуют ряд важных документов

На момент действия военного положения и общей мобилизации мужчинам ограничили выезд за пределы Украины. Однако правительство предусмотрело для некоторых категорий исключения, в рамках которых пересечь границу все же возможно. Среди них и водители.

Как пояснил юрист юридическо-консалтинговой компании "Де-юре" Димитрий Стриченко в комментарии для "РБК-Украина", мужчины-водители, которые собираются выехать за пределы Украины во время военного положения, должны учесть определенные правила и иметь ряд необходимых документов.

Среди них:

паспорт гражданина Украины (дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка);

водительское удостоверение;

техпаспорт на машину;

зеленая карта (страховка автомобиля на момент выезда за границу);

разрешительный документ, подтверждающий право на получение отсрочки от мобилизации.

Какие документы нужно иметь женщинам для пересечения госграницы на авто:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

водительское удостоверение,

техпаспорт

зеленая карта.

"Следует добавить, что в рамках постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", — подчеркнул юрист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что названа категория мужчин, которая может выезжать за границу, однако они должны иметь определенный состав семьи.

Также напомним, какая категория мужчин может беспрепятственно выезжать за границу во время военного положения, но при этом нужно доказать проблемы со здоровьем.