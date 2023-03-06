Выехать из Украины мужчинам будет еще сложнее: стала известна причина

МКИП и правоохранители инициируют ужесточение ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время действия которых лишь некоторым группам граждан разрешено беспрепятственно покидать территорию нашей страны. Одной из таких категорий являются артисты. Впрочем, после недавнего заявления известного стендапера Андрея Щегеля, который рассказал, что воспользовался своим положением, чтобы избежать мобилизации, в Кабмине хотят ужесточить правила пересечения границы.

Как пишет УНИАН, Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило и подало на утверждение правительству более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

В министерстве отметили, что из-за поступка Щеголя ситуация с выездом для других представителей индустрии творчества и развлечений усложняется. Ранее в министерстве всяческим содействовали соответствующим лицам в получении разрешения, рассчитывая, что их главная цель выезда — это популяризация интересов Украины. Отмечается, что обязательным условием для выезда был пункт о возвращении в Украину.

"МКИП способствует выездам различных деятелей искусств, творцов, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.д., которые сознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте усложняется", — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что комик уехал в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение, но он не вернулся в страну.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", — отмечают в Минкультуры.

Чтобы предотвратить такие ситуации, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

"Сейчас МКИП подготовлен и представлен на утверждение КМУ ужесточенный порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста", — сказано в сообщении.

Там заверили, что ситуация с нарушением права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации стендапера будет взята под контроль правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы категории мужчин, которые могут свободно уехать из Украины.

Также мы сообщали о том, что для части украинцев изменили правила выезда за границу.