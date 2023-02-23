Для части украинцев изменили правила выезда за границу: какие документы понадобятся

Пересечь государственную границу удастся только при наличии конкретных документов, которые фактически будут служить разрешением

Выезд за пределы Украины во время военного положения разрешен далеко не всем. При этом часть должностных лиц, включая мужчин, имеет такое право, хотя и нередко ограничивается в нем из-за определенных норм законодательства. Некоторые чиновники совсем недавно получили возможность покинуть страну, однако общий перечень разрешительных документов для этого почти не изменился.

Журналисты "Слова и дела" подробно объяснили, кто может рассчитывать на выезд за границу и какие документы для этого понадобятся. Акцентируем внимание именно на втором вопросе, ведь часто пограничники интересуются не только паспортом или другим подтверждающим документ.

Что же понадобится должностному лицу, чтобы пересечь границу Украины во время войны?

В первую очередь, документ, подтверждающий гражданство. Это может быть загран, дипломатический или служебный паспорт гражданина Украины.

Это может быть гражданина Украины. Решение о служебной командировке. Только такой бумажки, заверенной по всем правилам, может хватить для выезда за границу.

Есть и особые случаи, связанные с разными жизненными ситуациями. Речь о:

документах, подтверждающие статус одиноких и необходимость сопровождения или посещения детей за границей ;

; письме Минздрава о лечении за границей . Он должен содержать согласованный с иностранной стороной перечень лиц, соглашающихся принять на лечение;

. Он должен содержать согласованный с иностранной стороной перечень лиц, соглашающихся принять на лечение; документе о смерти родственников I или II степени родства. Речь о родителях человека, его муже/жене, ребенке (в том числе усыновленном), родных братьях/сестрах, дедушках и бабушках или внуках.

Ранее "Телеграф" подробно объяснял, при каких условиях Украину могут покидать мужчины, занимающиеся волонтерством или являющиеся водителями. Есть четкий список правил, касающихся этих категорий населения.

Также мы писали о нюансах пересечения границы для людей с несовершеннолетними детьми.