Виїхати з України чоловікам буде ще складніше: стала відома причина

МКІП і правоохоронці ініціюють посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну

В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, під час дії яких лише деяким групам громадян дозволено безперешкодно залишати територію нашої країни. Однією з таких категорій є артисти. Втім, після нещодавньої заяви відомого стендапера Андрія Щегеля, який розповів, що скористався своїм становищем, аби уникнути мобілізації, у Кабміні хочуть посилити правила перетину кордону.

Як пише УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало та подало на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

У міністерстві наголосили, що через вчинок Щеголя ситуація з виїздом для інших представників індустрії творчості та розваг ускладнюється. Раніше у міністерстві всіляко сприяли відповідним особам у отриманні дозволу, розраховуючи, що їхня головна мета виїзду — це популяризація інтересів України. Зазначається, що обов’язковою умовою для виїзду був пункт повернення до України.

"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що комік поїхав у складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл, але він не повернувся до країни.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", — зазначають у Мінкультури.

Щоб запобігти таким ситуаціям, МКІП разом із правоохоронними органами ініціюватиме посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призовного віку.

"Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку", — сказано в повідомленні.

Там запевнили, що ситуацію з порушенням права виїзду з обов’язковим поверненням в Україну та ухиленням від мобілізації стендапера буде взято під контроль правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо категорії чоловіків, які можуть вільно виїхати з України.

Також ми повідомляли про те, що для частини українців змінили правила виїзду за кордон.