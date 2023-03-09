Названа категория мужчин, которая может выехать за границу: юрист объяснил нюансы

Мужчине для выезда будет необходим ряд документов

Во время военного положения и общей мобилизации к категориям мужчин, которые могут выехать за границу, относятся лица, сопровождающие ребенка с инвалидностью в другую страну. Однако в этом случае есть несколько нюансов, которые нужно учесть при планировании поездки.

Согласно Закону Украину № 57, выезжать за границу, сопровождая несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью во время военного положения могут определенные категории граждан. Подробнее об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень, передает издание "Вікна".

Кто имеет право на выезд из страны с ребенком

биологические родители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели.

Таким образом, отчим, который не является законным мужем матери ребенка, не может сопровождать его за границу.

Стоит учесть, что при пересечении границы мужчине нужно будет предоставить ряд документов, подтверждающих разрешение на выезд. В случае биологического отца, потребуются следующие документы:

паспорта;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий инвалидность ребенка.

Если с ребенком за границу едет опекун, приемный отец, попечитель, родитель-воспитатель, то понадобятся такие документы:

паспорта;

документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (решение суда или органа опеки и попечительства);

документ, подтверждающий инвалидность ребенка.

Кроме того, будут необходимы документы, подтверждающие статус инвалидности ребенка. Это может быть:

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи. В нем должен быть указан статус "ребенок с инвалидностью";

справка о получении государственной соцпомощи детям с инвалидностью, которая была выдана одним из следующих органов:

структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной в г. Киеве госадминистрации; исполнительным органом горсовета; районным советом в городе;

индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для части украинцев изменили правила выезда за границу. Озвучен список документов, которые понадобятся для пересечения границы.