Виїзд чоловіків за кордон: які дозволи потрібні волонтерам та водіям у 2023 році

Українцям пояснили умови виїзду з країни

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні з 24 лютого 2022 року офіційно оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, в рамках яких чоловікам до 60 років виїзд за межі країни було обмежено. Однак уряд передбачив і певні винятки, з огляду на які деяким категоріям виїхати за кордон все ж дозволять. До них відносяться й чоловіки-волонтери.

Як пояснюють прикордонники, під час воєнного стану пропуск водіїв, які перевозять медичний і гуманітарний вантажі, що призначені для потреб Збройних Сил і інших воєнних формувань країни, перетин державного кордону буде дозволено, однак за певних умов і вже після прийняття рішення щодо видачі відповідного дозволу.

Хто може надати можливість для виїзду

Рішення стосовно виїзду за межі України водіїв та волонтерів приймають представники Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військова адміністрація за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. Документи повинні бути надані будь-яким з таких органів (установ, організацій підприємств):

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Як це відбувається

Мінінфраструктури або інші уповноважені органи повинні надіслати до адміністрації Держприкордонслужби рішення (дозвіл) щодо виїзду за межі України. Вже після чоловіки-водії, які отримали дозвіл та необхідні документи, мають право виїхати за кордон не довше аніж на 30 календарних днів із дня першого перетину держкордону.

Варто зазначити, що у разі перевищення строків перебування за межами України, Мінінфраструктури та військові адміністрації мають повне право скасувати своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб вже упродовж 7 днів з моменти фіксації порушення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що водіям для виїзду за кордон під час воєнного стану потрібна низка важливих документів — які саме.