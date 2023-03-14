Выезд мужчин за границу: какие разрешения нужны волонтерам и водителям в 2023 году

Украинцам объяснили условия выезда из страны

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину с 24 февраля 2022 года официально объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в рамках которых мужчинам до 60 лет выезд за пределы страны был ограничен. Однако правительство предусмотрело и определенные исключения, учитывая которые некоторым категориям уехать за границу все же разрешат. К ним относятся и мужчины-волонтеры.

Как поясняют пограничники, во время военного состояния пропуск водителей, перевозящих медицинский и гуманитарный грузы, предназначенные для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований страны, пересечение государственной границы будет разрешено, однако при определенных условиях и уже после принятия решения о выдаче соответствующего разрешения.

Кто может предоставить возможность для выезда

Решения относительно выезда за пределы Украины водителей и волонтеров принимают представители Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военная администрация при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки. Документы должны быть предоставлены любым из следующих органов (учреждений, организаций предприятий):

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

Как это происходит

Мининфраструктуры или другие уполномоченные органы должны направить в администрацию Госпогранслужбы решение (разрешение) о выезде за пределы Украины. Уже после мужчины-водители, получившие разрешение и необходимые документы, имеют право выехать за границу не дольше 30 календарных дней со дня первого пересечения госграницы.

Следует отметить, что в случае превышения сроков пребывания за пределами Украины, Мининфраструктуры и военные администрации имеют полное право отменить свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение 7 дней с момента фиксации нарушения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что водителям для выезда за границу во время военного положения нужен ряд важных документов — какие именно.