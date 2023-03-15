Выезд из Украины во время военного положения: что ждет уклонистов, незаконно пересекших границу

Что происходит с уклонистами после попыток бегства за границу

Пока в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть граждане, которые не хотят становиться на защиту Родины, поэтому пытаются скрыться за пределами страны. За такие действия уклонистам предусмотрен ряд наказаний.

Как рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии для "24 канала", возможны несколько вариантов последствий, ведь все зависит от конкретной ситуации.

К примеру, если мужчина пытался бежать из Украины и пересек границу за пределами пункта пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов, ему грозит административная ответственность. То есть штраф в сумме от 3400 до 8500 гривен. Кроме того, указанное лицо могут еще и арестовать (наложить административный арест) до 15 суток.

При условии, что уклонист использовал при выезде поддельные документы, ему будет грозить уже уголовная ответственность — от ареста до 6 месяцев и вплоть до ограничения (не лишения) свободы на срок до 2-х лет.

Какие проблемы могут возникнуть

По словам Юрчака, бывают проблемы с доказательством умысла лица, поскольку для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь.

Часто неудачные попытки пересечения границы оканчиваются предложениями взятки. Это наказывается штрафом от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно для выезда мужчинам, сопровождающим несовершеннолетнего ребенка.