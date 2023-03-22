Выезд мужчин за границу на своем авто: какие для этого нужны документы

Юрист объяснил основные моменты по выезду за границу на машине

Мужчинам призывного возраста, относящихся к ряду категорий, которым разрешен выезд из Украины, для пересечения границы на своем автомобиле потребуется ряд определенных документов.

Юрист юридически-консалтинговой компании "Де-юре" Димитрий Стриченко подробно рассказал об основных моментах, которые следует учесть при планировании выезда за границу на своем авто, передает издание "РБК-Украина".

Какие документы нужны мужчине для выезда из Украины на своем авто:

паспорт гражданина Украины и загранпаспорт;

дипломатический паспорт или служебный паспорт, либо удостоверение личности моряка;

документ, подтверждающий право получения отсрочки от призыва;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

Зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу);

"Следует добавить, что в рамках постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", – напомнил Стриченко.

Также специалист добавил, что если после выезда за границу срок действия ваших документов истек, необходимо обратиться в дипучреждения, чтобы их продлить. Эта процедура выполняется в течение суток, и документ будет продлен на пять лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Владислав Юрчак рассказал, что ожидает уклонистов, которые незаконно пересекли границу Украины во время военного положения.