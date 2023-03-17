Какие документы нужны мужчинам, чтобы выехать из Украины во время войны: перечень

Для того, чтобы на границе не возникло проблем, необходимо знать, какие документы необходимы для выезда

В Украине во время военного положения и общей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Однако есть несколько категорий, которые являются исключениями и на законных основаниях могут покидать пределы страны. Для того, чтобы на границе не возникло проблем, необходимо знать, какие документы необходимы для выезда.

"24 канал" ссылаясь на данные юриста, сообщает, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения.

В материале указывается, что прежде всего, речь идет о мужчинах, имеющих отсрочку от мобилизации. Для того, чтобы на границе не возникло проблем, прежде всего нужно показать справку об отсрочке от мобилизации.

Поскольку украинские мужчины нередко выезжают за пределы страны собственным автомобилем, то для них также есть дополнительный список документов, которые будут требовать сотрудники Госпогранслужбы.

Какие документы понадобятся при выезде за границу

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка;

водительское удостоверение;

технический паспорт на авто;

зеленая карта (страхование автомобиля при выезде за границу).

Стоит отметить, что рамках постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и имеют бронирование.

Впрочем, как подчеркивает юрист, эта норма не распространяется на одиноких родителей детей младше 18 лет, которых они едут посетить за границу. Также исключением являются пациенты иностранных клиник, где они проходят лечение.

К слову, СНБО принял указ, согласно которому никто из представителей государственной службы, а также депутатов не может покидать территорию Украины во время действия военного положения.

Расширение перечня лиц, которым разрешен выезд

Согласно законопроектам №9075 да №9074, разрешить выезжать за границу могут украинским студентам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации.

Такой выезд за границу должен быть согласован с военкоматами.

В то же время мужчина, желающий уехать за границу, должен вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации (или в течение 30 дней после выезда).

Напомним, ранее мы писали, что одной из категорий украинцев хотят ужесточить правила выезда за границу.

Также мы сообщали, что можно ли выехать за границу Украины, когда есть только е-паспорт в "Дія".