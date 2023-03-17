Які документи потрібні чоловікам, щоб виїхати з України під час війни: список

Для того щоб на кордоні не виникло проблем, необхідно знати, які документи необхідні для виїзду

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Однак є кілька категорій, які є винятками та на законних підставах можуть залишати межі країни. Для того щоб на кордоні не виникло проблем, необхідно знати, які документи необхідні для виїзду.

"24 канал" посилаючись на дані юриста, повідомляє, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану.

У матеріалі вказується, що перш за все йдеться про чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації. Для того, щоб на кордоні не виникло проблем, насамперед потрібно показати довідку про відстрочку від мобілізації.

Оскільки українські чоловіки нерідко виїжджають за межі країни власним автомобілем, для них також є додатковий список документів, які вимагатимуть співробітники Держприкордонслужби.

Які документи знадобляться під час виїзду за кордон

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка;

водійське посвідчення;

технічний паспорт на авто;

зелену картку (страхування автомобіля при виїзді за кордон).

Варто зазначити, що в рамках постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та мають бронювання.

Втім, як наголошує юрист, ця норма не поширюється на одиноких батьків дітей віком до 18 років, яких вони їдуть відвідати за кордон. Також винятком є пацієнти іноземних клінік, де проходять лікування.

До речі, РНБО прийняла указ, згідно з яким ніхто з представників державної служби, а також депутатів не може залишати територію України під час дії військового стану.

Розширення переліку осіб, яким дозволено виїзд

Згідно із законопроектами №9075 та №9074, дозволити виїжджати за кордон можуть українським студентам іноземних вузів та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації.

Такий виїзд за кордон має бути погоджений із військкоматами.

Водночас чоловік, який бажає виїхати за кордон, має повернутися до України не пізніше закінчення терміну, на який він не підлягає мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду).

Нагадаємо, раніше ми писали, що однією з категорій українців хочуть посилити правила виїзду за кордон.

Також ми повідомляли, що чи можна виїхати за кордон України, коли є лише е-паспорт у Дія.