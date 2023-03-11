Чи можливо виїхати за кордон України, коли є лише е-паспорту у "Дїї" - з'явилося пояснення

Якщо українець втратив паспорт, то потрібно спочатку звертатися до поліції, а потім заявити про оформлення документу у ЦНАП чи ДМС

Питання дотримання всіх бюрократичних тонкощів для виїзду за кордон України під час війни може стати проблемою для тих, кому не пощастило втратити паперові оригінали. Якщо на початку війни вистачало і звичайного внутрішнього паспорта, то зараз ситуація складніша. Телеграф" розповість, чи можна виїхати за кордон з е-паспортом, якщо він є лише у додатку "Дія".

Так, згідно з нормами Правила перетину держкордону, затвердженими постановою Кабміну, виїхати за межі України, скориставшись закордонним паспортом у додатку "Дія" не вдасться. Про це пише "Інформатор України".

Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:

перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;

в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Є певний список документів, що дають право на в’їзд чи виїзд за межі України, визначений Правилами перетину державного кордону, затвердженими ухвалою Кабміну. До них відносяться:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну.

Таким чином, електронний закордонний паспорт у додатку "Дія" не дає змоги виїхати за межі України. Потрібно мати оригінал документа.

Якщо українець втратив паспорт, то потрібно спочатку звертатися до поліції, а потім заявити про оформлення цього документу у ЦНАП чи Державну міграційну службу (ДМС), де також можна оформити документ, інформує Мінреінтеграції.

Оформити новий документ можна в ДМП чи ЦНАПі

Раніше "Телеграф" писав про те, що з Держприкордонслужбою розповіли, чи можна виїжджати за кордон без закордонного паспорта, маючи лише паспорт громадянина України.