В Україні можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон: але не все так просто

У разі невиконання умов громадян можуть покарати

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації через повномасштабне вторгнення росії. У зв’язку із цим багатьом нашим громадянам заборонено виїзд за кордон. Однак у Верховній Раді пропонують розширити список осіб, яким дозволено залишати Україну в цей час.

Як пише УНІАН, у парламенті зареєстровано два відповідні законопроекти — №9075 та №9074, вони вже направлені на розгляд профільного комітету.

Кому хочуть дати можливість виїжджати за кордон

Серед цих громадян – студенти, спортсмени та інші категорії, які не підлягають мобілізації. Однак ці чоловіки повинні мати узгодження із військкоматами.

При цьому наголошується, що вищезгадані чоловіки повинні взяти на себе відповідальність повернутися до країни чітко у строк, на який вони не підлягають мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

У разі, якщо строки повернення додому прострочені і без поважних причин (наприклад, хвороба, аварія тощо), громадянина покарають. Або ж, як пропонують нардепи, він має сплатити обов’язковий внесок на рахунок ЗСУ, що дорівнює прожитковому мінімуму за кожен прострочений день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон.

Також ми повідомляли про те, що після нещодавньої заяви стендапера Андрія Щегеля, який скористався своїм становищем для виїзду з України та уникнення мобілізації, у Кабміні хочуть посилити правила перетину кордону.