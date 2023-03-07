В Украине могут разрешить мужчинам выезжать за границу: но не все так просто

В случае невыполнения условий граждан могут наказать

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации из-за полномасштабного вторжения россии. В связи с этим многим нашим гражданам запрещен выезд за границу. Однако, в Верховной Раде предлагают расширить список лиц, которым разрешено покидать Украину в это время.

Об этом пишет УНИАН.

Так, в парламенте зарегистрировано два соответствующих законопроекта — №9075 и №9074, они уже направлены на рассмотрение профильного комитета.

Кому хотят дать возможность выезжать за границу

Среди данных граждан — студенты, спортсмены и другие граждане, которые не подлежат мобилизации. Однако эти мужчины должны иметь согласование с военкоматами.

При этом, в материале отмечается, что вышеупомянутые мужчины должны взять на себя ответственность вернуться в страну четко в срок, на который они не подлежат мобилизации (или в течение 30 дней после выезда за границу).

В случае, если сроки возвращения домой просрочены и без уважительных на то причин (например, болезнь, авария и т.д.), гражданина накажут. Или же, как предлагают нардепы, он должен оплатить обязательный взнос на счет ВСУ, равный прожиточному минимуму за каждый просроченный день.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа категория мужчин, которая может выезжать за границу.

Также мы сообщали о том, что после недавнего заявления известного стендапера Андрея Щегеля, который рассказал, что воспользовался своим положением, чтобы избежать мобилизации, в Кабмине хотят ужесточить правила пересечения границы.