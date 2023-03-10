Відомий український гурт не випустили за кордон через скандали зі Щегелем і Голубковим

Музиканти не змогли потрапити на власні благодійні концерти за кордоном

Після скандалів навколо відомого українського коміка Андрія Щегеля, який втік за кордон і тепер поливає Україну та своїх співгромадян брудом, Мінкульт зробив жорсткішим правила виїзду за кордон для діячів культури. Це завадило джаз-панк гурту "The Hypnotunez" потрапити на благодійні концерти, які в них заплановані в інших країнах.

Про це колектив повідомив на своїй офіційній сторінці в інстаграмі. Музиканти записали відеозвернення, в якому заявили, що 7 березня виїхали у свій європейський тур і найближчим часом мали дати концерти у різних містах Німеччини, Польщі і Чехії. Однак, через нещодавні скандали з різними діячами культури та змінами, які після цього анонсувало профільне Міністерство, вони "застрягли" на кордоні.

"У зв'язку з останніми подіями, пов'язаними з Міністерством культури і так званими "артистами", вони призупинили можливість для художників і музикантів виїжджати за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті чи мережі. Ми обдзвонили від секретарів до міністрів, від голови військової адміністрації до генеральних консулів країн, де ми маємо грати. За останні два дні "постукали в усі можливі двері"…", — йдеться у дописі гурту.

У четвер, 9 березня, у них на сторінці також з’явилося повідомлення, що це не кінець і тур "The Hypnotunez" не скасовується. "Чекаємо гарних новин", — пишуть музиканти.

Нагадаємо, що стендап-комік Андрій Щегель, який хвалився тим, що виїхав з країни за дозволом від Мінкульту, пізніше вибачився за свої образливі заяви. Однак після цього випадку стало зрозуміло, що в системі з дозволами на виїзд з України є слабкі місця, тож Мінкульт вирішив зробити порядок виїзду за кордон більш жорстким.

Окрім того, напередодні стало відомо про ще один скандальний випадок: отримавши дозвіл від Мінкульту, з України виїхав режисер Тарас Голубков, який раніше знімав кліпи для Артема Пивоварова, Злати Огневич, Jerry Heil та гурту "Скрябін". Виявилося, що після повномасштабного вторгнення росії він не перестав працювати з російськими артистами-путіністами і наприкінці 2022-го поїхав у москву — знімати кліп для російської блогерки та співачки Клави Коки.